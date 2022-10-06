Gönül Dağı Dizisi Farklı Duyguları ve Farklı Olayları Sahneleyecek

Cumartesi akşamlarında her hafta TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesi gün geçtikçe hayran sayısını arttırıyor. Kazandığı ödüller ile başarısına başarı katan Gönül Dağı isimli dizi sevilerek izleniyor. Ünlü oyuncu Berk Atan yılın en başarılı erkek oyuncusu ödülünü kazanırken dizi projesi yılın en başarılı aile komedi dizisi ödülünü de almıştı.

TRT 1 ekranlarında 8 Ekim Cumartesi akşamında projenin 71. yeni bölümü izleyici karşısına çıkacak ve Gönül Dağı dizisi eğlenceli duygusal ve heyecanlı sahneleri seyirci grubu ile buluşturacak. Birbirinden farklı olaylar yeni bölümde sahnelenecek ve karakterler de farklı noktalara savrulacak. Seyirci grubu sırada çok farklı duyguları bir arada yaşayacak ve 71. yeni bölüm ekranlara damga vuracak.

Sait Seçkin tarafından hayat verilen Divane karakterinin gizemli sırları yeni bölümde çözecek ve Gönül Dağı dizisinin bu hafta yayınlanacak olan bölümünde Divane eşinin mezarı karanlıkta kalmasın diye kalburla güneş taşıyacak. Eski dost Dursun Çavuş ise Yavuz Sepetçi tarafından hayat verilen Abdullah'ın iyileşmesine yardımcı olacak.

Gönül Dağı dizisinden yayınlanacak olan yeni bölümde Divane karakteri gözleri kör olan karısını iyileştirmek için para kazanmaya karar verecek ve bu sebeple gurbete gidecek ve dönüşü sonrasında onun vefatını öğrenerek yıkılacak. Divane’nin bilinmeyen hikayesi dizinin yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak ve Divane karısının mezarının yanında kulübe yapacak. Yine dizinin yeni bölümünde Divane karakterinin çocuğunun olup olmadığı da işlenecek olan konular arasında yer alıyor.

Kenan karakteri ise kardeşini özgürlüğüne kavuşturmak için var gücüyle çalışmalar yapacak fakat onu da bekleyen bir tehlike olacak. Akıl sağlığı yerinde raporu alıp alamayacağı merak konusu olan Rıfat’ın başına gelenler yeni bölümde yaşanan en önemli olaylar arasında yer alacak.