Zehra Çilingiroğlu Mehmet Dinçerler İddiasına Dava Açıyor! “Orada Karşılaştık”

Ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler, Hadise ile boşanma aşamasında olduğu sırada Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi. Yunanistan'ın Rodos adasında ünlü şarkıcı oyuncu ve sunucu Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte görüntülenen iş insanı Mehmet Dinçerler’in görüntüleri basına yansıdı. Bu görüntüler sonrasında Zehra Çilingiroğlu ile Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler’in adı aşk dedikodularına karıştı. Zehra Çilingiroğlu cephesinden açıklama ise gecikmedi ve iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Bugüne kadar adı pek çok güzel ile anılan iş insanı Mehmet Dinçerler kısa bir süre önce Hadise ile olan evliliklerini noktalama kararı aldıklarını duyurmuştu. Hadise ile boşanacakları konuşulan iş insanı Mehmet Dinçerler dava öncesine Rodos’a tatile gitti ve Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi.

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile Hadise'nin boşanma aşamasında olduğu iş insanı Mehmet Dinçerler’in Yunanistan'ın Rodos adasında aynı yerde görüntülenmesi aşk dedikodularını beraberinde getiren bir gelişme oldu. Zehra Çilingiroğlu ise konu hakkında açıklamalarda bulundu ve iddiaların gerçekleşmiş olduğunu belirtti.

Zehra Çilingiroğlu olayları nasıl geliştiğini anlatırken dava açtığını söyledi ve Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı yönde çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Çilingiroğlu arkadaşları ile beraber gittiği mekanda iş insanı Mehmet Dinçerler ile karşılaştığını söyleyerek merak edilen konuya açıklık getirdi. Bunun yanı sıra Hülya Avşar'ın kızı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı ve Yunanistan'da buluştuğu yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını ifade etti. Bu iddialar hakkında tazminat davası açacağını söyleyen Zehra Çilingiroğlu gerçek dışı haberleri yargıya taşıyacağını belirterek dikkatleri üzerine çekti.

Konu hakkında bir açıklama Zehra Çilingiroğlu'nun avukatı Arca Açıkel tarafından da yapıldı Açıkel müvekkili Zehra Çilingiroğlu'nun bir süredir evliliği ile gündemden düşmeyen Mehmet Dinçerler ile beraberlik yaşadığı hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Bu yönde çıkan haberlerin bir genç kızın geleceğini etkileyecek şekilde yazıldığı söylenirken Türk aile hayatı ahlakına yakışmayan iftiraların da bulunduğu yazıldı. Bu yönde çıkan haberleri kabul etmediklerini ve şiddetle kınadıklarını ifade eden Açıkel, Zehra Çilingiroğlu ile ilgili olan iddiaların tamamının mesnetsiz olduğunu belirtti.

Çilingiroğlu'nun avukatı bu haberlerin magazin haberi yaratma dürtüsüyle kurgulandığını belirtti. Yazılı çıkan haberlerin Hülya Avşar ile kızı Zehra Çilingiroğlu'nun itibarını zedelemeye yönelik olduğu da açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

Gerçeği yansıtmayan bu haberlerin Zehra Çilingiroğlu'nun kişilik haklarını bir saldırı olduğu ifade edildi ve konu hakkında şahsi itibari zedeleyici ifadelere yer verildiği açıklandı. Türkiye'de yaşayan her kişinin hakkı olduğu üzere Zehra Çilingiroğlu'nun da özel hayatına ilişkin görüntülerinin rızası olmadan alındığı ve bu durumun bir suç teşkil ettiği belirtildi.

Hadise ile ünlü iş insanın Mehmet Dinçerler 15 Mart tarihinde nişanlanmış ve Mayıs ayında da sade bir tören ile dünya evine girmişti. İzmir'de geçtiğimiz günlerde bir konser veren başarılı şarkıcı Hadise şarkısını seslendirdiği sırada gözyaşlarına boğulmuş ve daha sonra çiftin boşanacakları yönünde haberler öğrenilmişti.