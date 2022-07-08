Zamlı maaşlar hesaplara geçiyor! En düşük emekli maaşında sürpriz var

2022 Temmuz Zammı Sonrası En Merak Edilen Soru Emekli Maaşı Ne Oldu ? Ülkemizdeki 13,6 milyonu aşkın emekli ve zamlardan etkilenecek milyonlar günlerdir bu soruya cevap aramakta. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber günlerdir beklenilen soru yanıt buldu ve Temmuz zammı emekli maaşı açıklandı.

Yılın ilk zammı ocak ikinci zammı Temmuz ayında olmak üzere memur ve emekli maaşlarına yılda iki kere zam yapılmakta. Yapılan ilk zammın ardından, ikici zam olan Temmuz zammının açıklanması sabırsızlıkla beklenmeye başlandı. TÜİK’in Ocak-Haziran enflasyon oranını açıklamasıyla beraber aranan tüm sorular cevap buldu. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri yılın ikinci zammında maaşlarına yüzde 42.35 zam yapıldı. Temmuz ayı ile birlikte maaşlarını zamlı bir şekilde almaya başlayacakları açıklandı.

Asıl Merak Konusu Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?

Emeklilere yapılacak olan zam her sene belirlenen enflasyon oranına göre yapılıyor. TÜİK’in 4 Temmuz’da Haziran enflasyon oranını açıklamasıyla birlikte emekli maaşına yapılacak olan Temmuz zammı miktarı da kesinleşmiş oldu

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz zam oranı yüzde 42.35 olarak belirlendi. Bir diğer merak edilen konu ise asgari ücret oldu. Son yapılan açıklamalara göre asgari ücrete ocak ayında yapılan ilk zammın ardından ikinci zam olan temmuz zammında yüzde 30 zam yapılarak 5500 TL’ye yükseltildi. Sene başında yapılan ilk zam ile birlikte en düşük emekli aylığı 2500 TL idi. Son yapılan zamların ardından en düşük emekli maaşının 3500 TL olacağı resmi gazetede yayınlanarak açıklanmış oldu.

İşçi Ve Bağ-Kur Emeklisi Maaşları

Mevcut maaş ek ödeme dahil olmak üzere en düşük maaş 3512 TL’den 4999 TL’ye, 3527 TL’lik maaş 5020 TL’ye, 3540 TL’lik maaş 5039 TL’ye, 3550 TL’lik maaş 5053 TL’ye, 3567 TL’lik maaş 5077 TL’ye yükseldi. 3595 TL’lik maaş 5117 TL’ye, 3815 TL’lik maaş 5430 TL’ye, 4599 TL’lik maaş 6546 TL’ye, 4911 TL’lik maaş 6990 TL’ye, 5888 TL’lik maaş 8381 TL’ye, 7033 TL’lik maaş 10011 TL’ye olarak hesaplara yatacak.

7420 TL’lik maaş 10562TL’ye, 8361 TL’lik maaş 11901 TL’ye, 9278 TL’lik maaş 13207 TL’ye, 10226 TL’lik maaş 14556 TL’ye, 11067TL’lik maaş 15753 TL’ye, 13495 TL’lik maaş 19210 TL’ye son zamlar ile beraber yükseltilmiş oldu.

Emekli Maaşında Son Durum

Türkiye’de bulunan milyonlarca kişinin günlerdir merakla beklediği Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından emekli zam oranı da belirlenmiş oldu. Haziran ayı enflasyonu yıllık yüzde 78.62 olarak açıklanırken aylık olarak da yüzde 4.95 olarak belirlendi.

Geçmiş 6 aylık değişim ise yüzde 42.35 olarak açıklandı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon değerini direkt zam olarak aldıklarından bunların zam oranı da 42.35 olarak belirlendi. Yeni yapılan temmuz zammı ile birlikte maaşı 3.500 liranın altında kalanların maaşları 3500 liraya tamamlanacak. Şu şekilde anlatmak gerekirse; 2021 yılının Aralık ayı en düşük emekli maaşı ücreti 1.911 liraydı.

2022 yılının Ocak ayında yapılan ilk zam ile birlikte 1.911 liranın üzerine yüzde 25.47 zam yapıldı; böylece ocak ayı emekli maaşı 2.383 liraya çıktı. En düşük emekli maaşı 2500 TL olarak belirlendiğinden 2.500 TL’nin altında emekli maaşı olmayacağından 2.383 TL, 2.500 TL ye tamamlanacak şekilde ekleme işlemi yapıldı.

Temmuz ayında yapılan yılın ikinci zammı ile birlikte yüzde 42.35’lik zam ise 2.500 lira üzerinden değil, 2.383 lira üzerinden hesaplanacak. Böylece maaş 3.393 lira olacak. Yeni kararla da en düşük emekli maaşı 3.500 liraya tamamlanacak.

Temmuz zammıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin 2022 yılının birinci ve ikinci zammının ardından yılın tamamında maaşlarına yansıyacak toplam zam oranı yüzde 67.82 olarak belirlenmiş oldu.