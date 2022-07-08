Beklenen Haber Geldi! Memur Maaşlarında Artış Olacak

3600 ek gösterge haberi uzun zamandan beri çok sayıda memur ve emeklinin beklediği bir haberdi. Yeni memur zamlarının hesaplanmasında kullanılacak olan 3600 ek gösterge ile birlikte en düşük emekli maaşının bile 3500 lira olması bekleniyor. Öğrenci affı ve ek gösterge düzenlemesi ile ilgili yeni kanun yürürlüğe girdi ve Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni kanuna göre emekliler ve memur maaşı artışı da etkilenecek. Yeni kanun maaşlar dışında mülki idare amirliğinin hizmet sınıfı düzenlenmesini de değiştiriyor ve mülki idare amirlerinin maaşlarını da belirgin oranda iyileştiriyor.

Hangi Mülki Amirleri Etkiliyor?

Yeni ek göstergenin etkilediği mülki amirlikler ve memurları şu şekilde sıralayabilir; merkezde görev yapan bütün valiler, kurul başkanları, genel müdürler, strateji geliştirme başkanları. Bu memurluklar 1. sınıf memur kategorisinde olup, birinci sınıfın dördüncü kademesinden maaş zammı artışı görecekler. Hepsinin ek ödeme oranları artacak. Mesela bir il valisinin yeni tazminat göstergesini hesaplamak için 12300 rakamı eklenecek.

Bütün Yetki Cumhurbaşkanı’na Devrediliyor

Bu değişikliklerle birlikte yeni ek gösterge düzenlemeleri, değişiklikler, kadroların hesaplanması ve yeni gösterge ve kadro puanları düzenlemesi gibi yapılacak olan bütün değişiklikler için artık tek yetkili Cumhurbaşkanı olacak. Şimdiye kadar bu yetki’nin sahibi ise Bakanlar Kurulu ’idi.

Emniyet Memurlarına Zam

Emniyette görev yaptıktan sonra emekli olan ve emekli maaşı alan ya da malüllük maaşı alan emekli polisler, emniyet amirleri, komiser ve başkomiserlerin maaşları artacak. Ayrıca komiser yardımcısı ve başpolislere ek olarak, lise ve dengi okullardan mezun olan ama makam tazminatı için hak kazanmamış olan bütün emeklilerin maaşında 1200 lira artış olacak.

Jandarma, Mit ve Sahil Güvenlikten emekli olan jandarma, astsubay, uzman ve subaylar TSK Personel Kanunu’na göre araştırma unvanlı olan kadrolara atanmış olan mahalle ve çarşı bekçileri de bu artıştan yararlanacak. Emekli ya da malüllük aylığını hala almakta olan ve 3600 ek göstergenin biraz altında kalan bütün emekliler de aylık olarak 1200 lira daha fazla maaş alacak.

Ek Göstergeler Yeniden Belirlenecek

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekli olanların hizmet derecesi, kadro ve yıllarına göre yapılan ek gösterge hesaplamalarının hepsi yeniden belirlenecek. Maaşlarındaki artış da bu belirlemeye göre yapılacak.

Milletvekili ve TBMM Başkanı Aylık Hesaplamaları da Yeniden Yapılacak

Bakanların, Cumhurbaşkanı yardımcısının, TBMM başkanı ve başbakanın aldığı maaşların belirlendiği ek göstergeler de yeni bir düzenlemeye tabi tutulacak. Bu görevi herhangi bir nedenle bırakmak zorunda kalanlara da ek gösterge gereğince yaşlılık aylığı bağlanması da alınan yeni kararlar arasında. TBMM başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı, TBMM çalışanları eğer en az iki yıl çalışmışlarsa yaşlılık maaşı bağlanacak.



En Düşük Emekli Aylığı 3500 Lira Olacak

Yeni ek göstergeden yararlanacak olanlar sadece idari kadrolar, emniyet mensupları ve TBMM çalışanları da değil. Yükseköğrenimden emekli olanları da bu gösterge kanunu etkiliyor. Aslında hangi alandan emekli olursa olsun bütün emekliler yeni ek gösterge hesaplamalarından etkileniyor. Bütün rütbe ve derecelendirmeler yeniden hesaplandıktan sonra emeklileri sevindirecek olan sonuç da ortaya çıkıyor. Bu hesaplamaların ardından en düşük emekli maaşı 3500 lira olacak. Ayrıca belediye başkanları da görev tazminatından faydalanabilecek.

TSK mensuplarından akademik kadroya sahip olanlar eğer daha önce daha fazladan maaş almış çıkarsa onlara borç çıkarılması gibi bir durum da olmayacak. Yeni düzenlemeye göre borcu çıkanların hepsinin borcunun da terkin edilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı’nın idari işler bölümünden emekli olanların göstergelerine de ek olarak 400 puan eklenecek.