Zaman Daralıyor! Vakıf Bankası'ndan 50.000 TL'lik Kredi Kampanyası Detayları Neler?

Haftanın ilk gününde Vakıfbank resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre Vakıfbank banka kartı ile kredi kartı kullanmakta olan yurttaşları 50.000 TL'lik bir ödeme gerçekleştirilecek.

Vakıfbank tarafından yapılan açıklamaya göre bankanın kredi kartı ile bankamatik kartını kullanan tüketicilere 36 aylık vade seçeneği ile 50.000 TL'lik kredi sunulacak. Nakit ihtiyaçlarını olması durumunda Vakıfbank üzerinden başvuru işlemlerinin yapılması ile 50.000 TL'lik kredinin sahibi olmak mümkün olacak.

Vakıfbank 50.000 TL Kredi Kampanyasına Başvuru Şartları Neler?

Kamu Bankası VakıfBank üzerinden nakit problemlerini gidermek isteyen tüketicilerin düşük faiz oranları ile birlikte hızlı bir biçimde sonuç almaları mümkün hale gelecek. Vakıfbank acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların başvuru işlemlerini gerçekleştirerek 36 aylık vade seçeneği ile 3 ay ertelemeli olacak biçimde 50.000 TL'lik krediyi kullanmaları mümkün hale gelecek.

Sigortalı tüketicilerin, son iş yerlerine 6 aylık sigorta primlerinin yatmış olması durumunda Vakıfbank üzerinden verilmekte olan 50.000 TL'lik nakit kredi kampanyasına katılım sağlanması daha da kolay bir hale gelecektir. Başvuru işlemlerinin yapılmasını isteyen vatandaşların kendilerine en yakın Vakıfbank şubelerine gitmeleri yada Vakıfbank mobil uygulamaları üzerinden müracaat işlemlerini yapmaları gerekir.

Sizler de birikim yapmak, yatırım yapmak ya da nakit problemlerinizi gidermek istiyorsanız Vakıfbank tarafından sonradan 50.000 TL'lik kredi kampanyasına katılma ihmal etmeyin!