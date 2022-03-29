SON DAKİKA: Bu 2 Banka Esnafın Problemini Çözmeye Karar Verdi! 

Bu 2 Banka Esnafın Problemini Çözmeye Karar Verdi! Son dönemlerde yaptıkları atılımlarla adından söz ettiren kamu bankalarından Vakıfbank ile öncü özel bankaları arasında yer alan Türkiye İş Bankası, avantajlı oranlar ile esnaflara kredi vermeye hazırlanıyor. Üstelik 6 aylık geri ödeme derdinin bulunmadığı İş Bankası kredilerinin yanında diğer taraftan Vakıfbank, esnek geri ödeme seçeneklerini esnaflara sunuyor.

İş Bankası'ndan Esnaflara 6 Ay Ödemesiz Destek Kredisi Başvuru Şartları Neler?

Türkiye İş Bankası, esnaflara ilişkin destek kampanyasına resmi internet sayfası üzerinden ilan etti. 6 ay geri ödemesiz bir biçimde esnaflara verilecek bu kredi ile birlikte en uygun oranlarda böylece belirlemiş olacak. Esnaf ile küçük işletmelerin parasal sorunlarına çözüm bulması hedeflenen kredi kampanyasında 36 aylık vade seçeneği sunuluyor. Diğer taraftan Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerinin bu kredi kampanyasından faydalanmaları gerekir.

Vakıfbank Esnaf Kredisi Başvuru Şartları Neler?

Esnafların parasal problemlerine çözüm bulmak isteyen biri Başka banka ise kamu Bankası VakıfBank olarak karşımıza çıkmaktadır. Esnafların 50000 TL'lik nakit problemlerine yönelik 36 aylık vade seçeneği ile sahaya atılan Vakıfbank, avantajlı ve cazip faiz oranlarından yararlanarak işletmenizin ihtiyaçlarını gidermenize ön ayak oluyor.

Türkiye İş Bankası ile Vakıf Bankası'nın esnaflara sunduğu kredi kampanyasına katılmak isteyen esnafların, kendilerine en yakın banka şubelerine gitmelerinin yanında diğer taraftan mobil bankacılık uygulamaları üzerinden de esnaf kredisi kampanyasına başvurmaları mümkündür.