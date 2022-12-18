Yüzlerce Emekliye Müjdelendi! Cumhurbaşkanlığı Destekli Nakit Ödemeleri, Meclis Onayından Geçti!

Emekli maaş alan vatandaşlara, Cumhurbaşkanlığı destekli olarak ödemeler verileceği açıklandı. Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda, sizler için verilecek olan yeni ödemelerde nakit ihtiyacı olan kişilere belirli şartlar dahilinde, ödemeler hızlı bir şekilde hesaplara yatırılmaktadır. Emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden alıyor olmanız durumunda sizlere ödenecek olan bu kredilerde, emekli maaş hesapları aracılığı ile birlikte daha önce kredi kullanmış olsanız bile 50000 TL'ye kadar ödeme verilecek.

Aralık ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyaya katılacak olan tüm emeklilerin maaş müşterileri olmaları durumunda devlet destekli olarak Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden kredi olacağını söyleyebiliriz. 36 ay vadeli işlemler yaparak, kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde ayrıca kamu bankaları üzerinden diğer bankalardaki olan borçlarınızı kapatmanız için de destek ödemelerinden faydalanabilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden 50000 TL ödenecek

Devlet destekli, faiz oranları ile birlikte sizlere verilecek olan bu limitlerde nakit ihtiyacı olan tüm emeklilere 50000 TL'ye kadar ödemeler verileceği açıklandı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız ve en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebildiğiniz gibi, ayrıca internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de işlem yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalarda 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi ödemelerinden faydalanacak olan kişilere devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak kredi imkanı sağlamaktadır.

Bankalar, sizlere emekli kredisi haricinde ayrıca konut kredisi ve taşıt kredilerinde düşük faiz oranlarıyla birlikte işlem yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşların 10000 TL üzerinde emekli maaş almaları durumunda ise vatandaşlara 5000 TL ye kadar emekli promosyonu verilecektir.