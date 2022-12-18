Hazal Türesan'dan Yeni Dizi Müjdesi Geldi! Mucize Doktor ve Baba’dan Sonra İlgi Çekecek

Son zamanlarda üst üste çok başarılı dizi projelerinde yer alarak ne kadar başarılı bir oyuncu olduğunu gözleri önüne seren ünlü isim Hazal Türesan, güzelliği ile de ilgileri üzerinde topluyor. Adını rol aldığı dizi projeleri ile geniş kitlelere duyurma konusunda çok önemli işlere imza atan ünlü oyuncu 2010 senesinde Unutma Beni dizisinin kadrosunda yer almıştı. Söz konusu dizi projesinde Azra karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hazal Türesan daha sonra Kara Para Aşk dizisinde performans sergilemiş ve bu defa hayranlarının karşısına Aslı karakteri ile çıkmıştı.

Ünlü oyuncu için Fazilet Hanım ve Kızları dizisi de çok önemli bir proje oldu ve Yasemin karakteri Hazal Türesan'ın oyunculuk yeteneklerini sergilemesi adına çok önemli projelerden biri olarak görüldü. Hazal Türesan art arda rol aldığı projelerin uzun süreli olması ile dikkat çekiyor ve projelerin aranılan ismi oluyor. Özellikle Mucize Doktor dizisi Deniz karakteri ile Hazal Türesan’a çok sayıda fayda sağladı ve oyuncu geniş bir kitleye adını duyurdu.

Oyuncu toplamda 2 sezon süren Mucize Doktor dizisinin başrolünde yer alarak performans sergiledi ve daha sonra farklı projelere yöneldi. Mucize Doktor dizisi ardından Yalancı ve son olarak da Baba isimli televizyon dizisi projesinde rol alarak seyirci grubu ile buluşan Hazal Türesan bu dizide Begüm karakterine hayat verdi. 20 Aralık Salı Akşamında Baba dizisi 30. bölümü ile beraber son defa izleyici grubu karşısına çıkacak ve final bölümünü yayınlayacak.

Baba isimli televizyon dizisi projesinde Begüm karakterine hayat vererek oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Hazal Türesan dizinin finalinden önce hikayeden ayrılmıştı. Bu durum da Hazal Türesan için yeni projeler için gelen teklifleri değerlendirme vaktinin gelmiş olduğunu gözler önüne serdi. Konu hakkında elde edilen son bilgilere göre Hazal Türesan’ın dijital proje olan Sarmaşık Zamanı isimli yeni bir projede rol alacağı öğrenildi. Hazal Türesan bu dizide Onur Tuna, Burçin Terzioğlu, Pervin Bağdat, Yiğit Kirazcı ve Emre Karayel gibi önemli isimlerin kadrosunda bulunduğu Sarmaşık Zamanı dizisinde performans sergileyecek. Dizi bir aksiyon yapımı olarak öne çıkacak ve işlenen bir cinayet sonrasında yaşanan nefes kesici olaylar seyirci ile buluşacak. Sizler için haberimizin devamında Mucize Doktor dizisiyle kariyer hayatının parlama dönemini yaşayan Hazal Türesan'ın yeni dizisi olan Sarmaşık Zamanı isimli dijital proje hakkında detaylı bilgileri yazdık.

Ünlü oyuncu Hazal Türesan ise Sarmaşık zamanı isimli dijital projede Arzu isimli karakteri Hayat vererek oyunculuk performansa sergileyecek. Dizi projesinin sete kısa bir zaman içerisinde çıkması bekleniyor ve oyuncunun dizisinin konusunun nasıl olacağı merak ediliyor. Oyunculuk kariyerine başladığı ilk günden bu yana Hazal Türesan her zaman dikkat çekmiş ve uzun süreli yapımlarda rol almıştı. Bu tecrübesini tekrardan ekrana yansıtacak olan Hazal Türesan yapmış olduğu işler ile magazin gündeminin üst sıralarında yer almaya devam ediyor.