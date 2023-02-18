Yürek Çıkmazı Dizisinde Hikaye Yavaş Yavaş Değişecek!

Yürek Çıkmazı isimli televizyon dizisi projesi TRT 1 ekranında salı akşamlarında yayınlanarak izleyici ile buluşuyordu. On ili derinden etkileyen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki deprem sonrasında Yürek Çıkması dizisi de 2 haftalık süreyle ekran ömrüne ara vermişti. İrem Helvacıoğlu ve Alp Navruz gibi iki başarılı ismin başrolde yer aldığı dizi projesinin senaryosunda önemli bir değişiklik olduğu da dikkat çeken bir gelişme oldu. Son bölümlerde dizinin hikayesinin farklı yöne doğru gittiği görülmüş ve dizi hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak konusu olmuştu.

Dizinin hikayesine son bölümlerde ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ dahil olmuş ve bu şekilde dizi hayranları Yürek Çıkmazı isim dizi projesinin sahnelerinin daha etkili olmaya başlayacağını ifade etmiştim. İki haftalık ara sonrasında dizi hayranları Yürek Çıkmazı dizisini çok özledi ve dizinin yeni bölümünün hangi tarihte ekranlarda yer alacağı merak konusu oldu. Henüz söz konusu dizi projesinin tekrardan hangi tarihte izleyici karşısına çıkacağı netlik kazanmadı fakat konu hakkında açıklama yapıldığı zaman sizleri haberimiz üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem felaketi sonrasında kamu yayıncısı olan TRT 1 yayınlarını yeniden düzenlemişti ve seyirci grubu kanalın bir süre daha dizi projelerine ekranlarda yer vermeyeceğini düşünüyor. Bu süreçte TRT 1 dizilerinin birkaç hafta daha seyirci ile buluşmayacağı düşünülüyor.

Dizinin sevilen oyuncuları olan İrem Helvacıoğlu ile Alp Navruz ikilisi meydana gelen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara destek olmak adına düzenlenen büyük televizyon kampanyasına dahil oldu ve halktan gelen bağışlarını toplanması için çaba harcadı. Her iki ünlü isimde deprem ardından bölgede bulunan vatandaşlara destek olmak adına farklı çabalarda bulunmuştu. Son olarak TRT 1 ekranlarında 13. yeni bölümü ile ekranlarda yer alan Yürek Çıkmazı isimli dizi projesinde pek çok usta oyuncu yer alıyor. Ayça Bingöl ve Mesut Akusta gibi usta oyuncuların yanı sıra dizi projesine Mehmet Aslantuğ isimli ünlü oyuncunun da dahil olması dizi hayranlarını çok memnun eden bir gelişme olarak yorumlanmıştı. Sizler için haberimizin devamında iki haftalık bir süre boyunca ekranlarda yer almayan Yürek Çıkmazı isimli televizyon dizisi projesinin hikayesinde meydana gelecek olan değişimleri ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeleri detaylı bir şekilde yazdık.

Basına yansıyan bilgilere göre Yürek Çıkmazı dizisinde yönetmen değişikliğini yaşanacağı öğrenildi ve bu durumun hikayede ne yönde farklılıklar yaratacağı merak konusu oldu. Projeden Serdar Gözelekli’nin ayrılarak Bahadır İnce'nin katılacağı düşünülüyor. 2005 senesinden bu yana pek çok sinema filmleri ve dizileri yöneten Bahadır İnce oldukça tecrübeli bir isim olarak gündemde sıklıkla yer alıyor. Son olarak Kuzgun ve Maria ile Mustafa ismi dizi projelerinin başında bulunan ünlü yönetmen Bahadır İnce bu defa yeni dizisiyle adından söz ettirecektir.