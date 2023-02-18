Üç Kız Kardeş ve Camdaki Kız Yeni Bölümlerini Yayınlayacak!

Türkiye Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen iki korkunç depremle sarsılmış ve büyük bir üzüntü yaşamıştı. Tüm televizyonlar korkunç felaket sebebiyle binlerce insana enkaz bölgesinde yaşananları aktarırken dizi ekipmanları da deprem bölgesine yardım için gönderilmişti. Bu sebeple set çalışmaları bir süreliğine durmuş ve televizyon ekranlarında da dizilerin yeni bölümü yayınlanmamıştı. Can kaybı her geçen gün artarken deprem bölgesinin yanı sıra Tüm Türkiye'de de binlerce kişi yaralarını sarmaya çalışıyor.

Tüm ülke 10 ili etkileyen olay sonrasında büyük bir üzüntü yaşadı ve bu üzüntü herkesi derinden etkiledi. Yaşanılan felaket sebebiyle pek çok televizyon kanalı da yayınlarına ara verdiğini duyurmuş ve ekipmanlarını destek için bölgeye göndermişti. Yayınlara ara verilmesi sonrasında televizyon kanalları haber kanalları ile ortak yayına geçti ve yaz süreci bu şekilde geçti. Deprem bölgesinden gelen haberlerin hızlı bir şekilde aktarıldığı bu süreç ile beraber bazı kanalların yayın akışını değiştirmeye başladığı da görülmüştü. Perşembe günü itibarıyla bazı kanallar yayın akışında farklı bir yola geçiş yaptı.

ATV, Star TV ve FOX TV dizi yayınlamaya başladı ve daha sonra diğer kanallar da bir geçiş sürecine giriş yaptı. Kanallar normal yayına geçmeden önce bir geçiş süreci yaşanması da dikkat çeken bir durum oldu. Deprem bölgesinde yaşanan acıların çok büyük olması sebebiyle seyirci kitlesinin bir kısmı da bazı televizyon kanallarının normal yayına geçiş yapmasına eleştiride bulundu. Bunun henüz çok erken olduğunu belirten seyirci grubu konu hakkında çeşitli eleştirilerde bulundu.

Dizi yayınları ise kanalların en büyük bütçesini oluşturuyor ve projelerin ne zaman yayın hayatına devam edeceği merak konusu oluyordu. Konu hakkında elde edilen son bilgilere göre bu haftadan itibaren dizi yayınlarına kanalların geçiş yapacağı konuşuldu ve çok sevilen projelerin yeni bölümlerini izleyiciyle buluşturacağı söylenildi. Hafta sonu için kanalların yayın akışına bakıldığı sırada Kanal D, Fox TV ,Show TV ve Star TV'nin yeniden yayınlarıyla ekranlarda yer alacağı öğrenildi. Birkaç gün öncesinden kanalların dizileri yayınladığı bir geçiş süreci başlattığı bilgisine ulaşıldı.

Kanal D'nin ilk olarak birkaç gün önceden bazı dizileri yayın akışına aldığı görüldü ve projelerin yeni bölümleri merak içerisinde takip edildi. Salı günü itibariyle detaylı olarak gerçekleşen günlük yayın akışı planında dizilerin yeni bölümlerinin izleyici ile buluşacağı yönünde bilgilendirmeler gerçekleşti. Kanal D'nin internet sayfasına yapılan açıklamaya göre Camdaki Kız, Üç Kız Kardeş ve O Kız dizilerinin yeni bölümlerinin ekranlarda kendi günlerinde yayınlanacağının duyurusu gerçekleşti ve detaylar merak konusu oldu.

Meydana gelen yüksek şiddetli depremler ile beraber pek çok dizinin çekimlerine ara verildiği belirtilmişti ve oyuncu kadrosu ile birlikte ekipmanların da bölgede gerçekleşen arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye gittiği açıklanmıştı. Öğrenilen bazı duyumlara göre kanalların yavaş yavaş dizi çekimlerine başlayacağı belirtildi ve stok bölümler bulunuyorsa bu bölümlerin yayınlanacağı ifade edildi.