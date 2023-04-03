Yürek Çıkmazı 18. Bölümde Neler Yaşanacak, Halil ve Zeynep İlişkisi Ne Olacak?

Yürek Çıkmazı isimli televizyon dizisi projesi TRT 1 ekranlarında oldukça iddialı bir şekilde yayın hayatına başlamıştı. Oyuncu kadrosunun yanı sıra güçlü hikayesi ile de ilgili üzerinde toplayan Yürek Çıkmazı dizisi bugüne kadar 17 bölümünü geride bıraktı. Yayın hayatına başladığı günden bu yana ilgileri üzerinde toplayan dizi 18. yeni bölümünü ise 4 Nisan Salı gününde ekranlara taşıyacak. Duygu yüklü bir hikaye ile izleyici karşısına çıkan dizi 18. yeni bölümünü 4 Nisan Salı gününde yayınlayacak.

Yürek Çıkmazı dizisinin hikayesinde kişilik boş bozukluğu durumu yaşayan bir adam ve çocukları ile beraber hayata tutunmaya çalışan bir kadının hikayesi anlatılıyor. TRT 1 ekranlarında 4 Nisan Salı gününde 18. yeni bölümünü yayınlayacak olan söz konusu dizi projesi yaşanacak olan yeni olayları ile dikkatleri üzerinde topladı.

Yılmaz karakteri dizinin yeni bölümünde bir kahve içimi sohbet için gittiği Kader’in evinden neredeyse kovularak ayrılacak ve kendine göre büyük bir haksızlığa uğramış olacak. Yılmaz aklanmasına rağmen kendisinin kadere anlatmayı başaramayacak ve önce hırs yapsa da Kadir'in yokluğu onun canını çok yakacak.

Seray evdekilerin Yılmaz baskısından kurtulmak isteyecek ve tekrardan barışabilmeleri için dedesine yol gösterecek. Yılmaz ise duyduklarından sonra yeniden Kader’in kapısını çalacak ve kendisini ona tanıtmak için bir şans isteyecek.

Tıpkı babası gibi Halil de sevdiği kadının evinden tatsız bir şekilde ayrılacak ve Zeynep de sevdiği adamın haksızlığına uğramasını hazmedememesi sonucunda evi terk etmeyi seçecek. Zeynep o geceyi büroda çalışarak geçirecek ve Salkım da bebeğini bulmaya çok yaklaşacak. Bu araştırmaya Caner destek verecek ve Zeynep bilmeden de olsa adım adım kendi gerçeğine doğru yol alacak. Bunun yanı sıra Halil de güne Ali Fuat'tan gelen mesaj ile uyanacak.