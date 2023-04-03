Kızılcık Şerbeti Dizisinde Müjde Uzman Dönemi Başlıyor

Son haftalarda reyting oranlarında patlama yaşayan Kızılcık Şerbeti dizisi cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor ve yayın hayatını sürdürüyor. ABC1 ve AB gruplarından izlenme oranlarında bugüne kadar en yüksek seviyesini geçtiğimiz cuma yaşayan dizi iki kategoride de birinciliklerini pekiştirmişti. Diziye karşı gösterilen ilgi patlaması Kızılcık Şerbeti’nde hayat verilen Nursema karakterinin yaşadıkları üzerinden gerçekleşmişti. Bunun yanı sıra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından diziye ceza verilmesi Kızılcık Şerbeti’ne karşı gösterilen ilgiyi arttırmıştı.

Başarılı oyuncu Ceren Karakoç tarafından hayat verilen Nursema karakteri güçlü performansı ile milyonları etkiledi ve magazin gündemine bomba gibi düştü. Nursema karakteri sayesinde Kızılcık Şerbeti dizisinin reytingleri katlandı ve karakterin yaşadıkları çok konuşuldu. Muhafazakar bir ailede yetişen Nursema karakterinin yaşadığı korku verici olaylar ve durumlar gözler önüne serildi.

Hikayede anlatılanlara göre benzer durumların toplum içinde zaten var olduğu vurgulandı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından diziye verilen cezaya karşı dizi oyuncuları tepki gösterdi. Diğer taraftan gerçek hayatta yaşanılan olayların bir yansımasının dizide gösterilmesi de dizinin reytinglerinde patlama yaşanmasına neden olan bir durum haline geldi.

Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristleri Nursema karakteri üzerinden kadın haklarının ihlal edilmesi gerçekliğini ortaya koymayı başardı. Proje yaşanılan durumları toplumda da konuşulan bir mesele haline getirdi ve bu yüzden dizinin reytingleri patlama yaptı. Bu defa yaşlı erkeklerin kızlarıyla yaşıt olan kadınlara ilgi duyması konusu işlenecek ve farklı bir fay hattı daha dizide ortaya çıkacak.

Belirli bir yaşa gelmiş evli ve çocuklu olan bir adamın genç bir kadından hoşlanması ve bu durumu onu açması ile başlayan sürecin nerede sonuçlanacağı henüz bilinmiyor ama dizi bu konu ile de çok ilgi çekiyor.