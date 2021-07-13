Yunanistan'dan yeni tedbirler geldi

Yunanistan, Delta varyantı ve vaka sayılarındaki artış nedeniyle koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni tedbirler aldı. 

Güncel 13.07.2021 - 23:37 13.07.2021 - 23:37 Berkay Keskin
Yunanistan'dan yeni tedbirler geldi

Ülkede son günlerde vaka sayıları hızla artarken,  hükümet yeni tedbirler gece harekete geçti.

Delta varyantı ve koronavirüs  vaka sayısının hızla arttığı Yunanistan'da, hükümet yeni tedbirlere başvuruyor.

Uzmanlar önlem alınmaması, durumunda 10 milyonluk nüfusu olan ülkede bir sonraki ay ağustos ayında günlük vaka sayıları da büyük bir artış yaşanarak,  vaka sayılarının günlük 6 bine ulaşabileceği tahmininde bulundu.   Yeterli tedbirin alınmaması durumunda ise,  vaka sayılarının Ekim ayında ise 18 bini bulabileceği yönünde tahminler mevcut.  Yunanistan başbakanı Kiryakos Miçotakis muhtemel dördüncü dalga  sebebiyle tekrardan bir Karantina dönemine girilmemesi  için  uyarıda bulunurken aynı zamanda,  ülkesinde bulunan kişileri de aşıya davet etti.

Yeni alınacak tedbirler kapsamında 16 Temmuz tarihinden ağustos ayının son günlerine kadar bar, eğlence merkezi, sinema, tiyatro gibi tüm kapalı mekanlardan sadece aşı olan vatandaşlar faydalanabilecek.

 Sağlık çalışanları için  ise 1 Eylül tarihinden itibaren aşı zorunlu kılınacak. Huzurevinde çalışan kişiler için ise  aşı zorunluluğu ise çok kısa bir  süre içerisinde başlatılacak.

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16 Ağustos  tarihine kadar aşı olmak istemeyen huzurevi  çalışanların iş akitleri askıya alınacak. Silahlı Kuvvet  birliklerine aşı olma imkanı verilecek.

Yunanistan'da şimdiye kadar toplamda  9 milyon 238 bin 343 doz aşı yapıldı. Aşılamanın, 5 milyon 248 bin 31 kişi en az bir doz aşı oldu. 4 milyon 261 bin 532 kişi tamamen aşılandı.

 60 yaş üzeri kişilerde ise her dört kişiden üçü, 45 yaş üstünde  bulunan her üç kişiden ikisi, 30 yaş üstünden her iki kişiden biri aşı oldu.

Yoğun bakıma yatışı gerçekleştirilen hastaların ise,

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