Yunanistan'dan yeni tedbirler geldi

Ülkede son günlerde vaka sayıları hızla artarken, hükümet yeni tedbirler gece harekete geçti.

Delta varyantı ve koronavirüs vaka sayısının hızla arttığı Yunanistan'da, hükümet yeni tedbirlere başvuruyor.

Uzmanlar önlem alınmaması, durumunda 10 milyonluk nüfusu olan ülkede bir sonraki ay ağustos ayında günlük vaka sayıları da büyük bir artış yaşanarak, vaka sayılarının günlük 6 bine ulaşabileceği tahmininde bulundu. Yeterli tedbirin alınmaması durumunda ise, vaka sayılarının Ekim ayında ise 18 bini bulabileceği yönünde tahminler mevcut. Yunanistan başbakanı Kiryakos Miçotakis muhtemel dördüncü dalga sebebiyle tekrardan bir Karantina dönemine girilmemesi için uyarıda bulunurken aynı zamanda, ülkesinde bulunan kişileri de aşıya davet etti.

Yeni alınacak tedbirler kapsamında 16 Temmuz tarihinden ağustos ayının son günlerine kadar bar, eğlence merkezi, sinema, tiyatro gibi tüm kapalı mekanlardan sadece aşı olan vatandaşlar faydalanabilecek.

Sağlık çalışanları için ise 1 Eylül tarihinden itibaren aşı zorunlu kılınacak. Huzurevinde çalışan kişiler için ise aşı zorunluluğu ise çok kısa bir süre içerisinde başlatılacak.

16 Ağustos tarihine kadar aşı olmak istemeyen huzurevi çalışanların iş akitleri askıya alınacak. Silahlı Kuvvet birliklerine aşı olma imkanı verilecek.

Yunanistan'da şimdiye kadar toplamda 9 milyon 238 bin 343 doz aşı yapıldı. Aşılamanın, 5 milyon 248 bin 31 kişi en az bir doz aşı oldu. 4 milyon 261 bin 532 kişi tamamen aşılandı.

60 yaş üzeri kişilerde ise her dört kişiden üçü, 45 yaş üstünde bulunan her üç kişiden ikisi, 30 yaş üstünden her iki kişiden biri aşı oldu.

Yoğun bakıma yatışı gerçekleştirilen hastaların ise,