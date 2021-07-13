Hollanda Başbakanı Halktan Özür Diledi

Mark Rutte, yeni tip koronavirüs salgınına karşı, düşen vaka sayıları nedeniyle yürürlükteki tedbirleri, 26 Haziran tarihinde çok büyük ölçüde geri çekme kararı almıştı. Gevşetmenin ardından hızla artan ve vaka sayıları nedeniyle geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, almış oldukları kararın hatalı olduğunu dile getirerek halktan özür diledi. Hollanda'da gevşetme adımlarının atılması ile birlikte, vaka sayılarında büyük bir artış yaşandı.

Gevşetmenin ardından hızla artan ve vaka sayıları nedeniyle geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte açıklama yaparak halktan özür diledi. Hollanda hızla artan vaklar nedeniyle geçtiğimiz günlerde 10 Temmuz'da, 13 Ağustos'a kadar yürürlükte kalacak bazı yeni tedbirleri yürürlüğe sokmuştu.

Hollanda'nın kamu haber ajansı NOS tarafından yayınlanan videoda geçici hükümetin Başbakanı Rutte, "Mümkün olduğunu düşündüğümüz şey gerçekleşmedi. Bu konuda bir değerlendirme hatası yaptık ve hayal kırıklığına uğradık. Bunun için özür dileriz." ifadelerini kullandı.

Rutte, ülkede tekrarla artan günlük hava katsayıları nedeniyle önlemlerine tekrardan gündeme gelmesini, tedbirlerde sıkılaştırmaya gidilmesine ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bu durumu dile getirmemesinin adil olmadığını düşündüğünü kaydetti.

Hollanda'nın geçici hükümetin Başbakanı Rutte, Sağlık Bakanı Hugo de Jonge ile birlikte söz konusu olan basın toplantısına iyi hazırlanamadıklarını itiraf ederek, ülkede artan vaka sayıları ile ilgili hafta ortasından parlamentoda görüşüleceğini belirtti.

Hollanda'da hükümet, günlük vaka sayılarının ortalama olarak 500 civarına birlikte, 4 Temmuz'da olan gevşeme planlarını bir hafta geri çekerek 26 Haziran'da başlatmıştı. 26 Haziran'da gevşemenin ilk adımları atılırken, bu tarihten itibaren günlük vaka sayıları gitgide arttı.

Gevşemenin ardından günlük vaka sayıları hızla artarak 10 binin üzerine çıktığı Hollanda'da hükümet artan vaka sayıları nedeniyle, 10 Temmuz'da, 13 Ağustos'a kadar yürürlükte kalacak bazı yeni tedbirleri yürürlüğe sokmuştu.

