YÖKDİL Sınavı Ertelendi mi, YÖKDİL Sınav Merkezi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Ülkemizde yaşanan ve 10 il başta olmak üzere tüm vatandaşları etkileyen depremin ardından ÖSYM bazı sınavları erteleme kararı aldı. MSÜ ve e-YDS gibi sınavların ertelenmesinin ardından gözler YÖKDİL’e çevrildi. Binlerce kişinin kaderini belirleyen bu sınavın da ertelenmesi için sosyal medya aracılığı ile ÖSYM’ye talepler iletildi.

Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına giriş için yapılan bir dil sınavı olan YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı), üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylar tarafından kullanılmaktadır. Başvuru yapan kişilerin İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde yeterliliklerini ölçmek için kullanılır.

YÖKDİL'in başlıca amacı, yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin yabancı dildeki eğitimlerine uygunluğunu ölçmek ve üniversitelerin yabancı dil öğretimindeki standartlarını yükseltmektir. Söz konusu sınav YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından düzenlenmektedir.

YÖKDİL NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

ÖSYM’nin yayınladığı 2023 sınav takvimi ile birlikte YÖKDİL’in de başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Alınan karara göre 2023 yılının ilk YÖKDİL’i 12 Mart 2023 tarihinde uygulanacak. Ancak ÖSYM tarafından uygulanan bazı sınavların ertelenmesi, YÖKDİL ertelenecek mi sorusunu doğurdu. Yetkililerden henüz bu konuyla ilgili açıklama gelmedi ancak en kısa zamanda bir karar değişikliği yapılması bekleniyor.

YÖKDİL SINAV MERKEZİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Sınavın ertelenmesi halinde adaylara sınav merkezi değiştirme hakkı tanınacaktır. Söz konusu işlem ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir.

YÖKDİL SORU DAĞILIMI

YÖKDİL sınavı, 80 sorudan oluşan bir sınavdır. Çoktan seçmeli soruların yer aldığı bu sınavda kişilerin dil bilgisi ve okuduğunu anlama becerisi ölçülmektedir. Sınav 180 dakika yani 3 saat sürmektedir.

YÖKDİL SINAVI NE İŞE YARAR?

YÖKDİL sınavı, üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylar için gereklidir. Ayrıca, bazı kamu kurum ve kuruluşları, öğretim elemanı alımlarında da YÖKDİL puanını dikkate almaktadır.

YÖKDİL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YÖKDİL sınavı sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten yaklaşık bir ay sonra açıklanır. Sonuçlar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılır. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra yaklaşık 5 yıl geçerlidir.

YÖKDİL SINAVINDA BAŞARILI OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKLİDİR?

YÖKDİL sınavında başarılı olmak için, dil bilgisi ve okuma anlama puanlarından hesaplanan ortalama başarı notunun en az 70 (yüz üzerinden) olması gereklidir.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NASIL İTİRAZ EDİLİR?

YÖKDİL sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen vatandaşların, sınav sonuçların açıklanmasından sonra belirli bir süre içinde YÖK'ün resmi internet sitesinden online itiraz başvurusu yapması gerekmektedir. Kişilerin yaptığı itiraz başvuruları sınav sorularının incelenmesi ve sonucun tekrar değerlendirilmesi sonucunda sonuç değişikliği olup olmayacağına karar verilerek sonuçlandırılmaktadır.

YÖKDİL’E NASIL HAZIRLANILIR?

YÖKDİL sınavına hazırlanmak için, öncelikle dil bilgisi ve okuma anlama becerilerinin geliştirilmesi gereklidir. YÖKDİL sınavı için yayınlanmış kitap ve kaynaklar, örnek sorular ve deneme sınavları, sınav teknikleri ve stratejileri konusunda hazırlık kursları ve eğitim programları mevcuttur. Bunların yanı sıra, düzenli olarak İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca veya Arapça dilinde okuma, dinleme, yazma ve konuşma pratiği yapmak da sınavda başarı sağlamak için önemlidir.