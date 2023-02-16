Banka muslukları sonuna kadar açtı: Başvuru yapanlara 100 bin TL ödüyor: Son 4 gün

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka şubeleri üzerinden gerçekleştireceğiniz ihtiyaç kredilerinden faydalanmak isteyen vatandaşlara, QNB Finansbank tarafından ödeme haberi verildi. Banka kredi politikalarına uygun olarak ihtiyaç kredisi başvurusunda gerçekleştirerek, kredi işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar, 24 ay vadeli 100000 TL'ye kadar kredi ödemesi verecek olan QNB Finansbank, yapmış olduğu bu kampanyada 100000 TL krediyi hızlı bir şekilde SMS ile hemen sonuçlandırıyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bir kredi ödemesi alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi alabilirsiniz ve kredi kullanabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar, banka şartlarına uygun olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirebiliyor. İhtiyaç kredisi başvurusunu, bankadan istedikleri zaman SMS atarak yapabiliyor. Ay sonuna kadar devam edecek olan kredi kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşlara TC kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi işlemleri verilmektedir.

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz halinde kredi değerlendirmesi sizin kimlik numaranız üzerinden yapılarak hızlı bir şekilde sonuçlandırılacaktır. Kimlik numarası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, QNB Finansbank, sizlere hemen ödeme verecek ve onaylanan bu krediyi hesabınıza yatırıp yatırmadığını soracak. Banka şubesine gitmeden, bankadaki krediyi hesabınıza yatırmak istiyorsanız, Finansbank, mobil uygulaması üzerinden işlemlerinizi 7 24 yapabilir ve yaptı. Sms atmadan da kredi başvurunuzu yine mobil uygulamalar üzerinden yapabilirsiniz.