YKS ve LGS'de 2. Dönem Konuları Olmayacak! Deprem Sonrasında Sınav Konuları Değişti

Meydana gelen ve toplamda 11 ili yoğun bir şekilde etkisi altına alan deprem felaketi sonrasında Milli Eğitim Bakanı Özer, sınav hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tüm Türkiye'de bu sene LGS'ye girecek olan öğrencilerin 2. dönem konularından sorumlu olmadığı yönünde bilgiler kullanıldı. Bunun yanı sıra YKS'ye girecek olan öğrencilerin de 12. sınıfın 2. dönem konularından muaf tutulacağı bilgisi duyuruldu. Yapmış olduğu açıklamada önemli bilgileri kamuoyu ile paylaşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, YKS ve LGS'ye girecek olan öğrencilerin 2. dönem konularından sorumlu olmadığı bilgisini duyurdu. Bu sene tüm Türkiye'de LGS'ye girecek olan öğrencilerin 2. dönem konularından ve YKS'ye girecek olan öğrencilerin de 12. sınıfın 2. dönem konularından muaf tutulacağı açıklandı ve konu hakkında çeşitli yorumlar gerçekleşti.

YKS LGS ertelendi mi, YKS ve LGS ne zaman yapılacak?

Okullarda, Kahramanmaraş'ta oldukça yüksek bir şiddetle meydana gelen yıkıcı depremler ardından son durum belirlendi ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sınavları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Deprem felaketi sebebi ile okulların 2 hafta boyunca tatil edildiği açıklandı ve ilk olarak bir hafta olarak açıklanan ara süresinin 20 Şubat'a kadar uzatılacağı belirtildi. Son dakika açıklamasında bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerin de gelecek olan ikinci bir emre kadar tatil olduğunu duyurmuştu. Bu noktada öğrenciler “YKS ertelendi mi, YKS ne zaman ve hangi tarihte yapılacak?” “LGS ertelendi mi, LGS ne zaman ve hangi tarihte yapılacak?” gibi soruları araştırdı ve bu soruların yanıtları gündemde yer aldı.

TYT AYT 12. sınıf 2 dönem konuları nelerdir, YKS'de hangi konular çıkacak?

2023 YKS son durum araştırma konusu oldu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya göre sınav konularının değiştiği öğrenildi. 6 Şubat 2023 Pazartesi gününde Kahramanmaraş merkez olarak gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler ardından okulların son durumu merak konusu olmuştu. Milli Eğitim Bakanı buna göre okulların açılış tarihinin 20 Şubat 2023 tarihine kadar ertelendiğini belirtmişti. Deprem ile ilgili olarak YGS LGS son durum kapsamında da sıcak gelişmeler yaşandı ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer merak edilenleri yanıtladı.

2023 sınav takviminde ÖSYM tarafından yayınlanan bilgilere göre üniversite sınavı olarak bilinen YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği duyurulmuştu. Sınav başvurularının ise 9 Şubat 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacağı belirtilmiş Fakat daha sonra yeni açıklamalar yapılmıştı.

ÖSYM henüz güncel sınav takvimini yayınlanmadı ve 2023 YKS başvuru ve sınav tarihleri bilgisi kesinleşmedi. Haberimizde 2023 YKS sınav takvimi ile ilgili yapılan resmi bir açıklama sonrasında sizlere bilgi vereceğiz.

Yapılan açıklamaya göre Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrencilerinin YGS 2. dönem konularından muaf tuttu belirtildi ve böylelikle öğrencilerin matematik, Türkçe, fizik ve kimya gibi derslerin önemli konularını işlemeyeceği açıklandı. deprem felaketi Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre YKS ve LGS konularının değişmesi günün en çok konuşulan konular arasında yer aldı.