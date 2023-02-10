Borç Yapılandırmasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı! Borcu Olanlar Dikkat

Devlet, geçtiğimiz aylarda vatandaşların MTV, emlak vergisi, köprü ve otoyol geçiş cezaları, öğrenim kredisi borçları, SGK prim borçları, adli ve idari para cezaları gibi borçlarını yapılandırmaya karar vermişti. Milyonlarca vatandaş tarafından beklenen örnek ödeme tablosu nihayet kamuoyu ile paylaşıldı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş tarafından açıklanan borç yapılandırması yasa tasarısı Meclis’in gündemine oturdu. Milyonlarca vatandaşın kamuya olan borçlarını tasfiye etmesini sağlayacak 24 madde detaylı bir şekilde ele alındı. Yapılan açıklamada; bu maddelerin, başta vergi prim ve cezalar olmak üzere hem vatandaşların hem de işletmelerin birikmiş borçları ve bu borçlara eklenmiş faiz ve gecikme cezalarını içerdiği belirtildi.

Ekonomi Yazarı Faruk Erdem tarafından yazılan ve Yeni Asır’da yayımlanan yazıda, yeni düzenlemedeki kapsamın, geçmiş yıllarda çıkartılan yapılandırma yasalarına kıyasla daha geniş tutulduğu ifade edildi. Önceki yıllarda yapılandırma kapsamına alınmayan adli para cezalarının da yeni bu yeni tasarının içinde yer aldığı söylendi. Bunların yanı sıra belediyelere ait olan borçlar ve Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının da kapsama alındığı hatırlatıldı. Yeni tasarı kapsamında yaşanan en büyük değişikliğin taksit sayıları olduğu belirtildi ve daha önceleri iki ayda bir ödenmekte olan ve 36 aya kadar uzayan vadelerin bu yapılandırma düzenlemesinde aylık olarak ödeneceği ve vade süresinin 48 aya kadar uzayabileceği açıklandı.

31 ARALIK 2022’YE KADAR OLAN BORÇLAR

Yeni yasa tasarısının dikkat çeken bir diğer özelliği ise, kapsama alanına giren borçların tarihinin uzun tutulması ve başvuru sürecinin geniş bir zaman aralığı olmasıdır. Bu kapsamda, 31 Aralık 2022 tarihine kadar yapılan tüm borçların 30 Nisan 2023 tarihine kadar başvurulması halinde yapılandırılacağı duyuruldu.

ÖDEMEYİ AKSATIRSANIZ

Düzenlemede yapılan bir diğer değişiklik ise taksitleri aksatanlar ile ilgilidir. Önceki yasalarda olan bir takvim yılında iki kez taksit aksatma hakkı, bu düzenlemede üç kez olarak artırılmıştır. Ancak, ilk iki taksitin zamanında ödenmesi şartı hala geçerliliğini korumaktadır. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda yapılandırma bozulacaktır. İlk iki taksit zamanında ödendikten sonra, kalan taksitler için bir takvim yılı boyunca üç kez aksatma hakkı vardır. Bu taksitler daha sonra ödendiğinde, yapılandırma bozulmaksızın devam edecektir.

KÜÇÜK BORÇLAR BAŞVURMADAN SİLİNECEK

Bir diğer yenilik ise, küçük borçların başvuru yapmaya gerek olmadan silinmesidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil birimleri tarafından takip edilen alacaklar arasından, 31 Aralık 2022'den önce vadesi olan ancak 1 Ocak 2023 itibariyle ödenmemiş ve tüm tahsil birimleri tarafından toplam asli ve feri 2 bin liradan az olan borçlar tahsil edilmeyecektir. Bir vatandaşın birden çok kuruma borcu varsa ve bu borçlarının toplamı da 2 bin liradan az ise, tamamı silinecektir. Bu alacaklar için dava ve icra takibi varsa onlar de ortadan kaldırılacaktır.

BORÇ YAPILANDIRMASI BAŞVURU

Vatandaşların borç yapılandırma başvurusunu borcunun olduğu kuruma yapması gerekmektedir. Yüz yüze başvurunun yanı sıra kurumlara ait internet sayfalarından ve e-Devlet sistemi üzerinden yapılan başvurular da kabul edilecektir. 30 Nisan 2023 tarihine kadar yapılan tüm başvuruların ödemeleri de bu tarihten sonra yapılmaya başlanacaktır. Vatandaşlara borçlarını peşin ya da taksitle ödeme seçeneği sunulacak.

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

Yapılandırma kapsamında paylaşılan örnek ödeme tablosunda; anapara borcu 10 bin lira ve toplam borcu 15 bin lira olan bir vatandaşın 12 ay taksitle ödeme yapmayı istemesi durumunda aylık 908 TL taksit ödeyeceği belirtilmiştir. 24 ay taksit seçmesi durumunda 492 TL, 36 ay taksitte aylık 1.058 TL, 48 ay taksitte de 1.284 TL ödemesi gerekmektedir.