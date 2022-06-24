YKS Gözetmen Ücretleri Yattı Mı, Ne Zaman Yatacak?

ÖSYM gözetmen görevli ücretleri ödeme tarihleri merak konusu oldu ve geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen sınav sonrasında bu kez ödeme tarihleri araştırıldı. Söz konusu sınav, toplamda 3 oturumda gerçekleşmiş ve okullarda yüzlerce öğretmen gözetmenlik görevini yapmıştı. Her sene olduğu gibi ödemelerin belirlenen tarihlerde gerçekleşeceği biliniyordu ve bu tarih merak konusu oldu. Peki “2022 ÖSYM YKS görevli ücretleri ödeme tarihleri ne zaman, YKS görevli gözetmen ücretleri ne kadar, kaç TL, yattı mı, ne zaman yatacak?”

ÖSYM'nin yapacağı YKS görevli gözetmen ücretleri ödemeleri hakkında açıklama merak içerisinde bekleniyordu. Her sene olduğu gibi ÖSYM tarafından gerçekleşen sınavların ücretleri üzerinden çok geçmeden öğretmen hesaplarına yatırılmaktadır. Bu noktada “YKS görevli gözetmen ücretleri kaç TL, ne kadar, yattı mı ve ne zaman yatacak?” gibi soruların yanıtları aranmaya başladı. Peki YKS ÖSYM görevli gözetmen ücretleri ödeme tarihleri ne zamandır? Önceki yıllarda yaşandığı gibi 2022 YKS sınavında da öğretmen sınav görevli ücretlerinin en geç 7 gün içerisinde yatırılması beklenmektedir. Sınavın 19 Haziran 2022 tarihinde sona erdiği biliniyordu ve YKS sınav görevli ücretlerinin de 26 Haziran tarihine kadar hesaplara yatması beklenilmekte.

Sınav salonlarında ve binalarında görev almakta olan kişilerin görevlerine göre alacakları ücretler gözetmen 210 TL, yedek gözetmen 200 TL ve salon başkanı 250 TL şeklindedir.

ÖSYM (Tavan Ücret)- 15 Bina Sınav Sorumlu Yard. Net: 396,68 TL Brüt: 397 TL

ÖSYM (Tavan Ücret)- Bina Yönetici Yardımcısı Net: 317,35 TL Brüt: 357 TL

ÖSYM (Tavan Ücret)- 15 Bina Yöneticisi Net: 396,68 TL Brüt: 397 TL

ÖSYM (Tavan Ücret)- Gözetmen Net: 277,68 TL Brüt: 317 TL

ÖSYM (Tavan Ücret)- Salon Başkanı Net: 317,35 TL Brüt: 357 TL