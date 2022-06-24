TEB Bankası 10.000 TL ve Üzerinde İhtiyaç Kredisi Kampanyasını Açıkladı!

TEB bankası ihtiyaç kredisi alacak kişiler için başvurularını gerçekleştirmek isteyenlere yeni bir kampanya duyurusu yaptı. Başvuru yaparak kredi onayı alacak kişiler, TEB Bankası üzerinden SMS ile işlem yapacak. SMS ile kredi almak isteyenler için banka resmi internet sitesinde açıklama yaptı ve bu açıklama ile birlikte, kredi almak isteyenlere, hemen aynı gün içinde onaylı krediyi vereceğini açıkladı. TEB bankası resmi internet sitesi üzerinden başvuru yaparak kredi almak isteyenlere, hemen onay verilecek ve onaylanan tutar aynı gün içinde bankadan kullandırılacaktır.

TEB bireysel müşteriler için yaptığı bu kredi kampanyasında kredi notu 1500 ve üzerinde olan kişiler ile birlikte, kredi kartı ve kredi kullanan kişilerin başvuru yapacağı haberi geldi. TEB bankası SMS ile kredi almak isteyenlere, başvuru yapmanız durumunda kredileri hemen aynı gün içinde hesaplarına atabilecekleri internet bankacılığı kredisi de vermektedir.

TEB kredi başvurusu...

TEB bankası kredi başvurusu için başvuru yapacak olan vatandaşlara banka hemen onaylı krediyi SMS ile veriyor. TC KİMLİK Numaranızı 4466 numarasına mesaj atmanız durumunda banka hemen sizlere ne kadar onay aldığınızı 4 dakika içinde mesaj ile söyler. Bu şekilde kredi almak isteyenler, onay aldıktan sonra, internet bankacılığına girerek, mobil uygulamaya girerek, internet sitesinden kredi kullanabilmeleri için bankadan hesabı olması gerekmektedir. Hesabınız varsa, hemen aynı gün içinde onay alabileceksiniz. TEB bankası kredi başvurusu için şartlara uygun olan kişilere, hemen başvuru imkanı sağlamaktadır.