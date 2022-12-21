Yılbaşı Sepeti Zamlandı! Fiyatlar Şok Etti! 7 Yıl Önceki Sepet ile Bugünkü Fiyatlar Karşılaştırıldı!

Yeni yıla girmeye sayılı günler kaldı. Pek çok kategoride yaşanan fiyat artışı yeni yıl için hazırlanan yılbaşı sepetlerinde de rekor seviyeleri ortaya çıkardı. Marketlerdeki gıda ürün fiyatları artış yaşadı. Bu durum yılbaşı sepetlerine de yansıdı. 2015 yılında alınan karar ile yılbaşı sepetleri içerisindeki alkollü ürünlerin çıkarılması sağlandı. 5 ile 7 yıl öncesinde hazırlanan yılbaşı sebepleri doluluk oranı 0'e varıyor ve tam dolu bir sepetin fiyatı 200 TL'ye rahatlıkla alınabiliyordu. Şimdi ise durum bambaşka bir hal aldı.

“Prestij Sepet” Sosyal Medyada Olay Yarattı!

Sosyal medya kullanıcısı ünlü bir zincir marketin 2015 yılındaki yılbaşı sepetinin “Prestij sepet” adı altında içinde 20’yi aşkın ürünün bulunduğu bir fotoğraf paylaşıldı. 189 TL'ye denk gelen bu sepetin içerisindeki ürünler bugün yeniden hesaplandı. 2015 yılında 189 TL ödenen bu paket içerisindeki ürünler günümüzde 2022 yılında alınmaya çalışıldığında 1.427 TL'yi görüyor.

Sepette Hangi Ürünler Vardı? Fiyatları Ne Kadardı?

Vatandaşların en çok merak ettiği konu ise sepetin içinde neler yer alıyor. Hangi ürünler bulunuyor. Bu ürünlerin günümüzdeki fiyatları ne kadar? 2015 yılına ait olan bu sepet içerisinde içki de bulunuyordu. 2015 yılında sonraki zamanda içki satışı yılbaşı sepetlerinden tamamen çıkarıldı. Aşağıda yer alan liste sepetin içerisinde alkollü ürün bulunarak hazırlanmış günümüz fiyatlarına göre yeniden güncellenmiştir: