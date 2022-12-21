Yılbaşı Sepeti Zamlandı! Fiyatlar Şok Etti! 7 Yıl Önceki Sepet ile Bugünkü Fiyatlar Karşılaştırıldı!
Yılbaşı Sepeti Zamlandı! Fiyatlar Şok Etti! 7 Yıl Önceki Sepet ile Bugünkü Fiyatlar Karşılaştırıldı!
Yeni yıla girmeye sayılı günler kaldı. Pek çok kategoride yaşanan fiyat artışı yeni yıl için hazırlanan yılbaşı sepetlerinde de rekor seviyeleri ortaya çıkardı. Marketlerdeki gıda ürün fiyatları artış yaşadı. Bu durum yılbaşı sepetlerine de yansıdı. 2015 yılında alınan karar ile yılbaşı sepetleri içerisindeki alkollü ürünlerin çıkarılması sağlandı. 5 ile 7 yıl öncesinde hazırlanan yılbaşı sebepleri doluluk oranı 0'e varıyor ve tam dolu bir sepetin fiyatı 200 TL'ye rahatlıkla alınabiliyordu. Şimdi ise durum bambaşka bir hal aldı.
“Prestij Sepet” Sosyal Medyada Olay Yarattı!
Sosyal medya kullanıcısı ünlü bir zincir marketin 2015 yılındaki yılbaşı sepetinin “Prestij sepet” adı altında içinde 20’yi aşkın ürünün bulunduğu bir fotoğraf paylaşıldı. 189 TL'ye denk gelen bu sepetin içerisindeki ürünler bugün yeniden hesaplandı. 2015 yılında 189 TL ödenen bu paket içerisindeki ürünler günümüzde 2022 yılında alınmaya çalışıldığında 1.427 TL'yi görüyor.
Sepette Hangi Ürünler Vardı? Fiyatları Ne Kadardı?
Vatandaşların en çok merak ettiği konu ise sepetin içinde neler yer alıyor. Hangi ürünler bulunuyor. Bu ürünlerin günümüzdeki fiyatları ne kadar? 2015 yılına ait olan bu sepet içerisinde içki de bulunuyordu. 2015 yılında sonraki zamanda içki satışı yılbaşı sepetlerinden tamamen çıkarıldı. Aşağıda yer alan liste sepetin içerisinde alkollü ürün bulunarak hazırlanmış günümüz fiyatlarına göre yeniden güncellenmiştir:
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75 gram cips 13,50 TL
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400 gram sütlü çikolata 125,50 TL
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Kruvasan 5,93 TL
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1 litre kola 14,25 TL
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Karışık kuruyemiş 200 gr 40 TL
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Çikolata kaplı bisküvi 125 gram 52,90 TL
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Çikolatalı puding 12,50 TL
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Enerji içeceği 14,95 TL
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1 litre karışık meyve suyu 22 TL
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Meyveli soda 4,67 TL
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Türk kahvesi 17,90 TL
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Patlamış mısır 8 TL
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Kahve 8,83 TL
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Sütlü çikolata 14,93 TL
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48'li peçete 28,43 TL
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Bar çikolata 5,96 TL
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Viski 255 TL
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Rakı 335 TL
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Votka 259,50 TL
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Bira 33,50 TL
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Kırmızı şarap 130 TL