Yiğit Koçak İspanyol Hayranları İle Bir Araya Geldi! Madrid'de Yiğit Koçak Konuşuldu

Yapımcılığı Nazlı Heptürk tarafından üstlenilen ve 3 sezondur ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim dizisi cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. NGM imzalı yapım Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına da büyük bir ilgiyle karşılaşıyor. Dizi, Antena 3 kanalında Hermanos adıyla yayınlanıyor ve pek çok başarıyı beraberinde getiriyor. Kardeşlerim isimli televizyon dizisinde rol alan oyuncu kadrosu ise bu dizi ile büyük başarı yakaladı ve geniş bir hayran kitlesine hitap etmeye başladı. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da geniş kitleleri ilk etkileyen Kardeşlerim dizisi oyuncuları sıklıkla isimlerinden söz ettiriyor.

Söz konusu dizi projesinde Ömer isimli karaktere hayat veren genç oyuncu Yiğit Koçak son olarak İspanya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi ve hayranları ile buluştu. Dizinin Ömer'i Yiğit Koçak sergilediği güçlü oyunculuk performansı ile ilgili üzerinde topluyor ve ne kadar başarılı olduğunu her yeni bölümde gözler önüne seriyordu. İspanya'ya yapılan son ziyarette Kardeşlerim dizisinin başarısı Yiğit Koçak sayesinde yeniden görüldü.

Genç oyuncu Antena 3 kanalının davetlisi olarak gitti ve kendisine yoğun bir ilgi gösterildi. Oyuncu Madrid'de hayranları ile buluştu ve İspanyol basınına ondan fazla röportaj vermeyi ihmal etmedi. Ünlü isim kanalın düzenlemiş olduğu ankete katılan binlerce isim arasından kazanan dizinin 12 şanslı takipçisiyle görüşmeler yaptı. Dizi hayranları ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektiren ünlü isim dizini başarısı hakkında da konuştu. Kardeşlerim dizisinin setinde aile gibi olduklarını belirten Yiğit Koçak yaptıklarının yalnızca iş olmadığını ve gerçek bir aile olduklarını söyledi.

Dizide hayat verdiği Ömer karakteri hakkında konuşan genç oyuncu karakterin kendisi gibi ailesine çok düşkün olduğunu ve onlar için yapmayacağı şeyin olmadığını söyledi. İspanya'da Kardeşlerim dizisinin hayranları ile buluşan ünlü oyuncu dikkatleri üzerinde topladı.