Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan Annemizi Saklarken İtirafı! Başta Çok Korkmuş

Bir süre önce Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan, sahip olduğu farklı konusu ile ilgileri üzerine çeken Annemizi Saklarken dizisi oyuncusu Yeşim Ceren Bozoğlu, projede hayat verdiği karakter hakkında samimi açıklamalar gerçekleştirdi. Yapımda Füsun isimli karakteri canlandıran ünlü oyuncu yapmış olduğu açıklamalar ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı ve dizi hakkında merak edilenleri de açıkladı.

Klasik yapımlardan uzak hikayesi ile beğeni toplayan ve izleyici kitlesini ekranlara kilitleyen Annemizi Saklarken dizisi farklı bir iş olarak ekranlarda yer alıyordu. Diğer taraftan farklı hikaye ve ünlü oyuncuların sergilemiş olduğu başarılı performanslar dizinin devam için yeterli görünmedi. Düşük izlenme oranları alan Annemizi Saklarken isimli projenin final yapması hakkında karar alındı ve yaşanacak olan gelişmeler merak edildi.

Annemizi Saklarken isimli televizyon dizisi projesinin final kararı alması dizinin oyuncu kadrosunu üzüntüye boğdu ve başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu proje hakkında samimi açıklamalar gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden diziye bir veda paylaşım yapan ünlü isim, duygusal bir yazı yazmayı da ihmal etmedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden dizinin ekip fotoğrafını paylaşan başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu’nun yazmış olduğu yazı ile takipçilerini ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Projenin final yapacağının açıklanması üzerine çok ağladıklarını belirten ünlü isim, dizi sayesinde kardeşler edindiğini, çok eğlendiğini, güldüğünü, ağladığını ve hakiki muhabbetler ettiğini ifade etti.

Ünlü oyuncu dizide hayat verdiği baştan çıkarıcı ve çekici bir kadın olan Füsun’u canlandırmaktan çok korktuğunu da itiraf ederken yapmış olduğu açıklama ile çok sayıda beğeni aldı. Sevilen dizi Annemizi Saklarken 2 Şubat Çarşamba akşamında seyirci karşısına çıkacak olan 8. yeni bölümü ile dizi hayranlarına veda ederek yayın hayatını sonlandıracak.