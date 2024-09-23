Yönetmen: Jon Avnet
Senarist: Gary Scott Thompson
Konusu:
"88 Dakika", Seattle'da başarılı bir adli tıp psikiyatristi ve üniversite profesörü olan Jack Gramm'ın hikayesini anlatıyor. Jack, seri katil Jon Foster’ın işlediği suçlar nedeniyle ölüm cezası istemiyle yargılanmasını izlemektedir. Jon, Jack'i manipülasyonla suçlayarak, kendisinin suçlu olup olmadığını sorgulatır. Jack, Jon’un cezasının infazından önce, cinayeti çözmek için yalnızca 88 dakikasının kaldığını öğrenir. Zamanla yarışan Jack, cinayetlerin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için elinden geleni yapmalıdır.
Oyuncular:
- Al Pacino - Jack Gramm
- Alicia Witt - Kim Cummings
- Leelee Sobieski - Lauren Douglas
- Neal McDonough - Jon Foster
- Ben McKenzie - Mike Stamp
- Amy Brenneman - Shelley Barnes
- Deborah Kara Unger - Carol
- William Forsythe - Frank Parks
- Stephen Moyer - Guy LaForge
- Michael Eklund - J.T. Ryker
- Brendan Fletcher - Johnny D'franco
- Melinda Clarke - Vanessa Bridges
- Leah Cairns - Sara Pollard
- Dexter Bell - Reggie
- Paul Campbell - Albert
- Carrie Genzel - Stephanie Parkman
- Victoria Tennant - Kate
- Christopher Redman - Jeremy Guber
- Kristina Copeland - Dale Morris
IMDb Puanı: 5.9/10
"88 Dakika", gerilim dolu sahneleri ve zamanla yarışan bir hikayesi ile izleyiciyi koltuğuna kilitleyen bir yapım.