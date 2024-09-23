Yönetmen: Jon Avnet

Senarist: Gary Scott Thompson

Konusu:

"88 Dakika", Seattle'da başarılı bir adli tıp psikiyatristi ve üniversite profesörü olan Jack Gramm'ın hikayesini anlatıyor. Jack, seri katil Jon Foster’ın işlediği suçlar nedeniyle ölüm cezası istemiyle yargılanmasını izlemektedir. Jon, Jack'i manipülasyonla suçlayarak, kendisinin suçlu olup olmadığını sorgulatır. Jack, Jon’un cezasının infazından önce, cinayeti çözmek için yalnızca 88 dakikasının kaldığını öğrenir. Zamanla yarışan Jack, cinayetlerin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için elinden geleni yapmalıdır.

Oyuncular:

Al Pacino - Jack Gramm

Alicia Witt - Kim Cummings

Leelee Sobieski - Lauren Douglas

Neal McDonough - Jon Foster

Ben McKenzie - Mike Stamp

Amy Brenneman - Shelley Barnes

Deborah Kara Unger - Carol

William Forsythe - Frank Parks

Stephen Moyer - Guy LaForge

Michael Eklund - J.T. Ryker

Brendan Fletcher - Johnny D'franco

Melinda Clarke - Vanessa Bridges

Leah Cairns - Sara Pollard

Dexter Bell - Reggie

Paul Campbell - Albert

Carrie Genzel - Stephanie Parkman

Victoria Tennant - Kate

Christopher Redman - Jeremy Guber

Kristina Copeland - Dale Morris

IMDb Puanı: 5.9/10

"88 Dakika", gerilim dolu sahneleri ve zamanla yarışan bir hikayesi ile izleyiciyi koltuğuna kilitleyen bir yapım.