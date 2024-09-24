Ünlü yönetmen Ridley Scott, 24 yıl sonra Gladyatör serisini ikinci filmle yeniden başlatırken, serinin devam edeceğini de müjdeledi. Oscar adayı yönetmen, Gladyatör II sonrası üçüncü film için şimdiden fikirler geliştirdiğini açıkladı. Scott, "Gladyatör 3 fikrini düşünmeye başladım. Fitili ateşledim" derken, yeni hikayenin ünlü Baba filmine benzer bir ton taşıyacağını belirtti. Üçüncü filmde de istemediği bir konumda bulunan bir adamın mücadelesine odaklanılacak.

Kasım ayında vizyona girecek olan Gladyatör II, Paul Mescal’ı Lucius rolünde izleyeceğimiz bir hikâye sunacak. Lucius, Roma’ya dönen yetişkin bir gladyatör olarak karşımıza çıkacak. Ona, Denzel Washington ve Pedro Pascal gibi yıldız isimler eşlik edecek.

Scott, filmin başarısının serinin geleceğini belirleyeceğini vurgulasa da oldukça iddialı. Empire dergisine verdiği demeçte, “Bu, şimdiye kadar yaptığım en iyi iş olabilir” diyerek büyük beklentiler yarattı. Gladyatör II, sinemaseverlerle kasımda buluşacak.