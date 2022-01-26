Tolga Sarıtaş’tan Haluk Bilginer Açıklaması

Yetenekli ve genç oyuncu Tolga Sarıtaş ile usta oyuncu Haluk Bilginer’i bir araya getiren Baba isimli projenin hazırlıklarının devam ettiği bilgisini ulaşıldı ve dizinin yayın tarihi ile konusu araştırıldı. Tolga Sarıtaş ise Baba isimli televizyon dizisi projesinin tadını en çok çıkaran oyuncular arasında gösterildi ve yaşanacak olan gelişmeler merak edildi. Bu durumun sebebi olarak ise Tolga sarıtaş'ın Haluk Bilginer gibi oldukça başarılı bir oyuncu ile birlikte çalışması gösterildi.

Show TV ekranları için çekilen ve Ay Yapım imzalı olarak karşısına çıkan Baba ismini televizyon dizisi projesi için hazırlıklar son hızla devam ediyor ve seyirci kitlesi meraklı bekleyişini sürdürüyor. Projenin ilk tanıtımının yayınlanması sonrasında diziden yeni bir ses çıkmamıştı fakat izleyici kitlesi projenin yeni bölümünü heyecan içerisinde beklemeye başladı.

Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş ise Baba dizisinde yer almanın tadını çıkardı ve usta oyuncu Haluk Bilginer ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Haluk Bilginer gibi bir isim ile beraber oynama fırsatı elde eden Tolga Sarıtaş, gazetecilerin sormuş olduğu sorulara içtenlikle yanıt verdi ve adından söz ettirdi. Baba dizisinin ekibi olarak çok heyecanlı olduklarını ifade eden genç isim, açıklamaları ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

İşte baba dizisinde rol alan ve sergileyeceği oyunculuk performansı ile merak konusu olan Tolga Sarıtaş'ın Haluk Bilginer hakkında yapmış olduğu konuşma ve konu hakkında detaylı bilgiler...

Gazetecilerin Haluk Bilginer ile daha önce çalışıp çalışmadığı yönünde sormuş olduğu soruya yanıt veren başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, daha önce usta oyuncu ile çalışmadığını fakat bunun çok keyifli olduğunu söyledi. Oyuncu ile yollarının uzun olmasını dilediğini ifade eden genç isim açıklamaları ile adından söz ettirdi. Dizinin oyuncu kadrosunda Özge Yağız, Oktay Çubuk, Begüm Akkaya, Taner Rumeli, Cem Uslu, Bihter Dinçel ve Zeynep Tuğçe Bayat gibi ünlü oyuncular da yer alıyor.