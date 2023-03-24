Yeşilçam’ın Usta İsmi Bahar Öztan 5. Kez Kansere Yakalandı ve Sevenlerinden Dua İstedi!

Ünlü oyuncu Bahar Öztan, 1974 yılında yayınlanan Şaşkın Milyoner ve 1984 yılında izleyici ile buluşan Ortadirek Şaban gibi Yeşilçam'ın unutulmayan projelerinde güçlü bir performans sergilemişti. Daha önce 4 defa yendiği kansere tekrardan yakalandığını açıklayan Bahar Öztan gamzeli güzel olarak tanınıyordu. Muğla'da 10 gündür özel bir hastanede tedavi gördüğünü açıklayan ünlü isim sağlık durumu ile merak konusu oldu.

Daha önce sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan gamzeli güzel Bahar Öztan pek çok insanın kaldıramayacağı kadar büyük hastalıklar geçirdiğini açıklamıştı. Herkesin kendisine çok güzel enerjiler gönderdiğini ve dualarını eksik etmediğini açıklayan ünlü oyuncu Türk sinemasının unutulmaz oyuncuları arasında yer alıyordu. Bugünlerde üzücü bir haber ile gündemde yer alan Bahar Öztan 4 defa yendiği kansere 5 kez yakalandığını açıkladı.

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, İstanbul'a taşınması ardından oğlu Yiğit Çolak ile Bodrum'da otel işletmeciliği yapıyordu. Ünlü ismi kanserle mücadelesinin tekrardan başladığı öğrenildi ve 60 yaşındaki sanatçının Muğla Acıbadem Hastanesi’nde tedavi gördüğü bilgisine ulaşıldı.

Basın açıklamalarda bulunan güzel oyuncu kan sonuçları yaptırması sonrasında tekrardan kanserin nüksettiğinin ortaya çıktığını açıkladı. Yeniden kansere yakalandığını belirten ünlü isim yine bu hastalığı atlatmayı umduğunu söyledi. 10 gündür hastanede olduğunu kemoterapiler olacağını ve moralinin yerinde olduğunu söyleyen Bahar Öztan sevenlerinden dua istediğini de belirtti.

Sosyal medya hesabı üzerinden hasta yatağında yeğeni ile çekilen fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu yeğeninin halasını ziyarete geldiğini yazdı ve tatlı bebeğin güzel gülücükleri ile moral verdiğini açıkladı.

İskenderun'da 1962 tarihinde dünyaya gelen Bahar Öztan, öncelikle bir şampuan reklamında rol almış ve daha sonra yapımcıların dikkatini çekerek adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştı. Çeşitli filmler ile sinema dünyasında yer alan ünlü isim hafızalara kazınan bir oyuncu olmuştu.