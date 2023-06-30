Yeni günlük dizi olan Yeşil Vadi’nin Kızı isimli televizyon dizisi projesinin yapımcılığı Yeşil Yapım tarafından üstlenirken dizinin Show TV ekranlarında yayınlanacağı bilgisine de ulaşıldı. Dizinin oyuncu kadrosunda Sezin Bozacı, Beren Gökyıldız, Özgür Özberk, Onur Dikmen, Ece Gürer ve Hande Arısoy gibi başarılı oyuncular da yer alıyor ve performans sergiliyor. Senaryosu Serhat Yiğit ve Özge Aras tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağıl Nurhak Aydoğdu ile Murat Şenay oturuyor. Sizler için haberimizin devamında yapılan tanıtımlar ile ilgileri üzerinde toplayan yeni dizi projesi hakkında detaylı bilgileri ve projenin ilk bölümünü yayınlayacağı tarih hakkında merak edilenleri yazdık.

Birinci bölümünde önemli olayları izleyici ile buluşturacak olan Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinde Melissa karakterinin en büyük hayali gözler önüne serilecek ve Melisa bir aileye sahip olmak isteyecek. Diğer taraftan küçük kızın daha önce evlat edinildiği evlerde bu hayalinin gerçek olmaması ise onu üzecek. Metin karakteri ise Melisa sokağa atıldığı bir günde ona sahip çıkan isim olacak ve Melisa bu şekilde eve gidecek.

Mahinur karakteri ise ablası alarak çocuğun onlarla kalmasını kabul etmez ve bu durumun reddeder. Melisa Metinlerin çiftliği olan yeşil vadiye hayranlık duyacak ve orada yaşamak için büyük umutlara kapılma sebebiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak. Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan söz konusu dizi projesinin 1 bölümü 3 Temmuz Pazartesi gününde yayınlanacak. Saat 16.15'te izleyici ile buluşacak olan yeni dizi projesi günlük dizi formatında izleyici ile buluşacak.

Projenin başrol oyuncusu olarak performans sergileyecek olan çocuk oyuncu ise Beren Gökyıldız oldu. Kısa bir süre önce ortaokuldan mezun olduğunu duyuran Beren Gökyıldız henüz 5 yaşındayken ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştı.