Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş küresel piyasalarda Amerika, Japonya ve İngiltere'nin içinde bulunduğu kriz dönemi, FED'in faiz açıklaması ve Türkiye'de uygulanan KKM hesap kullanıcılarına dikkat çekerek altında yeni bir döneme işaret etti. İslam Memiş önümüzdeki hafta itibariyle diyerek “Ons altında 1930 ve 1960 dolar seviyesine” dikkat çekti.

Gram ve Onsta yeni bir yükseliş dönemine giriş yapıldı. Yeni hafta ile birlikte dolar kurunda başlayan yükseliş değerli madenlerde etkisini yükselişle hissettirdi. “Gram ve Onsta yeni seviyelerin test edileceğini” söyleyen İslam Memiş “Bu fırsatı değerlendirin” diyerek yatırımcıya seslendi.

ALTIN O TARİHTE REKOR YÜKSELİŞE GEÇECEK!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarında kritik bir döneme girileceğinin altını çizerek “Ekim ayına” işaret etti. Yükseliş döneminde yeni bir alım fırsatı doğar mı? Ekim ayına dikkat çeken Memiş FED'in faiz kararının altın üzerinde etkili olabileceğine değinerek kritik saat uyarısında bulundu.

Kriz döneminde güvenli liman olarak görülen altın yatırımcısına seslenen İslam Memiş altın ile alım satım yapanlar, altın borcu bulunanlar veya evlenecekler için 48 saat uyarısında bulundu:

“Son 48 saat içinde altın fiyatları gelecekteki performansını şekillendirebilecek. Bu dönemde altın yatırımcıları için bir fırsat oluşacak.”

“POZİSYON ALAN GELECEKTE KÂRLI ÇIKACAK!”

Çin'de başlayan ekonomik buhran dönemi altın fiyatlarında etkisini hissettiriyor. Global piyasalarda yaşanan her yeni olumsuzluk altındaki talebi de arttırıyor. “Altında yatırımın her zaman mantıklı olduğunu” dile getiren Memiş, “Gram altın üzerinde uygulanan kota altın fiyatlarındaki makas aralığını etkiliyor. Gelecekte yaşanacak fiyat hareketliliği bu duruma göre şekillenecektir. Son 48 saat pozisyon alanlar gelecekte kârlı çıkacak.”