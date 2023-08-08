Emekli maaşlarına 2023’ün Temmuz ayında yapılmış olan ara zam toplumun pek çok kesimi tarafından eleştirildi. Hatta bu durumdan Cumhur İttifakı'na destek veren siyasi partilerin genel başkanları bile rahatsız oldu ve bu rahatsızlıklarını dile getirdiler. Parti başkanları bir bir yaptığı açıklamalarla yapılan zammı adaletsiz bulduklarını belirttiler. Ama emekliye zam ya da seyyanen zam ile alakalı geri adım atılmadı ve umutlar ocak ayına kaldı. Kulislerde ocak zammı şimdiden konuşulmaya başlandı. İşte detaylar.

KULİSLERDEKİ RAKAMLAR HEYECAN YARATTI

Alınan bilgilere göre en düşük emekli maaşı 2024 Ocak ayında bir kez daha değerlendirilecek. İddialara göre mevcut plan, enflasyon oranına göre 11 bin TL. Yani Ocak ayından itibaren en düşük emekli aylığının 11.000 TL olması bekleniyor. Şu anda 7.500 TL maaş alan emeklilere de küçük bir zam yansıyacak fakat en düşük emekli maaşı 11.000 TL’nin altında kalan tüm maaşları Hazine, tüm emekli 11.000 TL’ye tamamlayacak.

DUL VE YETİM MAAŞLARI NE OLACAK?

Dul ve yetim aylığı alanların maaşlarının hesaplanması kendine özgü bir şekilde yapılıyor. Burada amaç, onların da maaş artışlarından adil bir pay almalarını sağlamak. Dul ve yetim aylıklarında hesaplama maaşlarının kendilerine bağlanan yüzdesinin incelenmesiyle ortaya çıkıyor.

Örneğin, bir vatandaş yüzde 75 oranında dul maaşı alıyorsa, maaş artışı vefat eden eşinin emekli maaşına göre hesaplanır. Ya da, 6.000 TL emekli maaşı olan bir vatandaş vefat ederse, dul maaşı yüzde 75 oranında ödendiğinde 4.500 TL olacaktır. Ama bu tutar, en düşük emekli aylığı olan 7.500 TL ile bağlantılı değildir. Asıl maaş olan 6.000 TL, 7.500 TL'ye bağlanarak yüzde 75 oranında hesaplanır ve 5.625 TL dul maaşı bağlanır. Ocak ayında dul ve yetimlerin maaşlarının da otomatikman artması bekleniyor.