Yeni Zam Bugün Yürürlüğe Girdi! En Düşük Maaşlar 1485 TL Olarak Belirlendi!

Ayrıca Aydın, Burdur, Çanakkale, Hakkâri, Hatay ve Isparta illeri için 1485 TL olarak belirlendi.

Daha öncesinde trafik sigortasına ilişkin daha yükselişe geçen bir revizyon olacağına dair açıklamalara yer verilmişti. Şimdilerde yaşanın ekonomik dalgalanmalardan dolayı bu durum trafik sigortasına da yansıdığı için belirlenecek olan prim miktarlarında da değişmeler yaşandı. Ekonomide yaşanan değişimlerden dolayı şimdiye kadar ilk kez yılın ortasında artışı olan bir revizyon söz konusu oldu.

Araç Başı Teminatı Ne Kadar Oldu?

Trafik sigortası doğrultusunda araç başına maddi teminat 50.000 TL olarak bildirildi. Ayrıca sakatlık ve vefat gibi durumlarda da 500.000 TL olarak bu rakam bildirildi. 1 Temmuz’dan itibaren bu rakamların her biri 2 katına çıkarılacak. Yani maddi teminat 100.000 TL sakatlık ya da vefat gibi durumların sağlık teminatı da 1 milyon TL olarak belirtildi.

Bu doğrultuda genel olarak bir değerlendirme yapıldığında trafik sigortasında %25’lik bir artış söz konusu oldu. Fakat esasen teminat konusundaki artışlar daha fazla gündeme geldi. Teminatlar 0 artırıldığı için prim oranlarının artışı %25 olarak kısıtlı tutuldu.

Trafik sigortası konusunda, bu sigortalar yaptırıldığı takdirde sonuçlarında kaza yapan kişi çok az bir miktarını karşı tarafa ödemek durumunda kalır. Bu yüzden de trafik sigortası yaptırarak maddi hasardan kurtulmak mümkündür. Trafik sigortası aynı zamanda sağlık konusunda da teminat sağladığı için oldukça avantajlı bir durumdur. Trafik sigortalarının primlerinin ve teminatlarının artması söz konusu olsa da kişilerin en az hasarla bu durumu atlatması durumu yaşanıyor.

Trafik Sigortasının Gerekliliği

Trafik sigortalarında prim ve teminatlar artmasına rağmen oldukça gerekli ve zorunlu olan bir durumdur. Bu şekilde insanların sağlığı ve maddi durumları teminat altına alınmış olur. Ayrıca şehirlerarası da fiyat farklılıklarının olması doğrultusunda en yüksek miktarı İstanbul ödüyor. Trafik sigortası insanları maddi ve sağlık açısından güven altına aldığı için önemlidir.

Trafik sigortalarının gerekliliği doğrultusunda araçlarla ilgili kaza yapıldığında her zaman en az miktarda ödeme yapılır. Maddi ve manevi anlamda güvence altına alan trafik sigortaları günümüzde zorunlu kılınan bir durumdur.

Şimdilerde şehir şehir ödenecek prim miktarının belirlenmesi doğrultusunda teminat ve primler konusunda da net artışlar söz konusu oldu. Açıklanan ve belirlenen bu oranlar doğrultusunda şimdiye kadar ilk kez yıl ortasında trafik sigortalarında revizyon artışı gerçekleşti. Trafik sigortası yaptırarak hem araçlar hem de insan sağlığı güven altına alındığı için önemli bir durumdur.

Trafik Sigortası ile Teminat

Sağlık ve maddi teminat konusunda iki katına çıkarılacak olan durumlardan dolayı kişiler teminat altına alınmış olur. 1 Temmuz’da bu durumların daha net açıklanmasından dolayı prim ve teminat konusundaki artışlar tamamen netlik kazanmış ve yürürlüğe girmiş olacak. Ayrıca şehirlerarasındaki fark ve ödenecek olan primlerin de belirlenmesi doğrultusunda kişilere maddi anlamda teminat sunuluyor. Türkiye’de en çok trafik sigortası konusunda prim ödeyen şehir İstanbul olarak belirlendi. Trafik sigortası ile hem maddi hem de sağlık açısından teminat altına alınarak bu sigortayı yaptırmak gerekli ve önemlidir.

Trafik sigortalarında kişilerin sağlığını ve hayati tehlikesini gözeterek yüksek miktarlarda teminat ve primlerde artış söz konusu oldu. Durumun nedeni günümüz ekonomik şartları ve enflasyon dalgalanmaları gibi durumlardan kaynaklanıyor.