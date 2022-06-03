Yusuf Yerkel oğlu öldü! Yusuf Yerkel oğlu neden öldü hastalığı neydi

Üzücü haber geldi. Yusuf Yerkel oğlunu kaybetti! Yusuf Yerkel oğlu vefat etti. Yusuf Yerkel twitter adresinden duyurudğu oğlu vefat haberi herkesi üzdü. Peki Yusuf Yerkel'in oğlu hastalığı neydi neden vefat etti!

Yusuf Yerkel Twitter'dan duyurdu!

Yusuf Yerkel Twitter adresinden "Minik kuzumuz yavrumuz canımız Emir Zahitimiz melek oldu. Bu fani dünyadaki 3 yıllık çileli yolculuğunu tamamlayıp, ebedi aleme göç eyledi. Artık bize düşen, güzel bir sabırdır…" açıklamasıyla oğlu Emir Zahit vefat ettiğini duyurdu!

Yusuf Yerkel'in oğlu neden öldü?

Yusuf Yerkel'in oğlu 3 yıldır uğraştığı amansız hastalık nedeniyle vefat etti! Sosyal medyada her durumu anı anına paylaşan Yusuf Yerkel, bu sabah çocuğunun vefat ettiğini duyurdu. Peki yusuf Yerkel'in oğlu neden öldü? Emir Zahit Yerkel'in hastalığı neydi?

Yusuf Yerkel oğlu hastalığı neydi?

3 yıldır amansız hastalıkla uğraşan Yusuf Yerkel oğlu hastalığı bilinmiyordu. Ancak 3 yıldır sürekli olarak hastane işleri ve yoğun bakım işlerini Yusuf Yerkel sürekli olarak sosyal medyadan duyururdu. Yusuf Yerkel'in oğlu Emir Zahit Yerkel hastalığı 3 haziran cuma günü vefat etmesiyle son buldu. Emir Zahit Yerkel'in yaşı da daha çok küçüktü ancak hastalığa karşı direnemedi.