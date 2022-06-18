Yeni Yaz dizisi Olan Gül Masalı ATV Ekranlarında Yayın Gününü Bekliyor

Bu dizilerin en sonunda kalan ATV'nin yeni ekranlara gelecek olan yaz dizisi Gül Masalı olmuştur. Dram yüklü olan bir aşk masalı ekrana yansıyacak Gül Masalı'nın başrollerinde Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca yer alacak.

Dizi izleyicileri bu sefer güllerin kenti olan Isparta'ya götürmüş olacak. Dizinin ekranlarda olacak ilk sahneleri İstanbul'da olacak. Gül Masalı'nın tanıtımları paylaşılan yayın tarihi de bu şekilde belli oldu. Buna göre Gül Masalı'nın ekranlara gelecek ilk bölümü 19 Haziran Pazar akşamı ATV ekranlarında hayranları ile buluşacak. Pazar akşamlarını süsleyecek olan Gül Masalı hafta sonları izleyicilerine keyifli anlar yaşatacak.

Gül Masalının Hikâyesi

Ekranlara gelecek yeni dizi Gül Masalı'nın hikâyesi ile alakalı çok fazla bilgi yoktur. Gelen bilgilere göre dizi Toprak ve Gonca'nın acılar ile dolu aşk hikâyesini ekranlara yansıtacak. Güçlü bir dram hikâyesinin öne çıkmış olduğu Gül Masalı'nda şehir yaşamı yaşayan Gonca'nın Isparta'ya gitmesi ile başlamış olan bir aşk hikâyesi ile dizi izleyicileri ile tanışacak.

Gül Masalı dizi setinden gelmiş olan fotoğraflar Gül Masalı'na alakayı her geçen gün daha fazla artırıyor. Gülper Özdemir ile Erdem Kaynarca hayranları paylaşılmış olan fotoğrafların altına yapmış oldukları yorumlardan dizide rol alan çifti daha şimdilerde benimsedikleri dikkat çekiyor. Dizide Gülper Özdemir ile Erdem Kaynarca başrol ikilisine eşlik eden Sarpcan Köroğlu, Arif Pişkin, Gülçin Hatıhan, Bülent Düzgünoğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur, Sait Genay Yağmur Başkurt, Tuğba Tutuğ, Murat Ercanlı, Mehmet Şeker, Turan Selçuk Yerlikaya ve beraberinde Serdem Paçalı' nın da yer aldığı deneyimli oyuncu kadrosu eşlik edecek.

Gül Masalı dizisi ATV’nin Sevmek Zamanından sonra ekranlara gelen dram yüklü 2 .yaz dizisi olacak. Geçen yaz benzerlerinden farklı bir şekilde dram içerikli Kalp Yarası'nın ekranlara gelmiş olan dizi büyük bir başarıya imza atmıştı.

Gül Masalı Dizi Çekimleri İle Güller Diyarı Isparta'nın Güzellikleri Gözler Önüne Seriliyor

ATV ekranlarında yayın hazırlığı devam etmiş olan Gül Masalı dizisi izleyicinin merakla beklediği dizilerden bir tanesi olmuştur. Ekrana gelen fragmanı ile oldukça alaka gören Gül Masalı dizisi gülleri ile öne çıkmış olan kentimiz Isparta'da çekilmesi de dizinin ismi ile bütünleşmiş durumda. Acılar ile dolu bir aşk hikâyesinin yer aldığı dizinin başrol oyuncularının da oldukça alaka gördüğü Gül Masalı dizisi aşkları ile dillerde destan olacak ikiliyi konu ediyor. Dizi şimdiden hayranlarını ekran başına kilitleyecek gibi duruyor.

Çekimlerine ilk etapta İstanbul'da başlamış olan Gül Masalı dizisinin kısa bir süre sonrasında Isparta'da devam edeceği Gül bahçelerinden anlaşılmış durumda. Gül Masalı dizisinin açıklamaları da yer alan dizinin başrol oyuncusu Erdem Kaynarca dizide Toprak karakterine hayat vereceği açıklandı. Yapılmış olan açıklamada ilk önce Isparta'nın güzelliklerinden başlamış olan Kaynarca Isparta'ya gitmeden evvel Isparta’yı araştırdığını ve güzelliklerini incelediğini ifade etti.

Şehre gittikten sonra Isparta'nın bir doğa harikası olduğunu fark edince çok etkilendiğini ifade etti. Dizinin hikâye konusunda da açıklamalarda bulunmuş olan başarılı oyuncu Kaynarca muhteşem bir dram ile unutulmaz bir aşk hikâyesini ekranlara sunacağız. ATV dizilerinde dizinin hikâyesi kadar çekim yerleri de dikkat çekici. Gül Masalı dizisinde de bu ayrıntı son derece farklı bir şekilde vurgulanıyor.