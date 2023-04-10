Yeni Vergi Geliyor! Yolda… Fedakârlığı Kimler Yapacak?

7440 sayılı kanunda yer alan ek vergide 100 milyar tutarında bir tahsilatın beklendiği, deprem vergisi olarak adlandırılan ek vergi ile Maliye Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Elde edilen bu tutarların yetmeyeceği, depremde yaşanan maddi kayıpların giderilmesi için seferber edilerek elde edilecek fonların toplamı 100 milyar dolar olabileceği açıklandı.

Seçimden sonra ön plana yeni deprem vergileri çıkabilir. Bu durum kaçınılmaz gözüküyor. Uygulamaya koyulacak yeni deprem vergileri hangi kesimden alınacak? Merak konusu…

Alınacak vergiler, çiftçiden mi, esnaftan mı yoksa çalışanlardan mı alınacak? Yoksa tüm herkesi kapsayan bir deprem vergisi mi geliyor. Belki de borç alınarak bu yük ortadan kaldırılacak. Ülkemizde peşin vergi tahsilatı geçerli.

Yürürlüğe konulacak yeni deprem vergisinin hangi kesimden alınacağı, fedakârlığın hangi kesim tarafından yapılacağı merak konusu… 2022 yılı için getirilen ek vergi kalıcı hale mi gelecek? Vergilerin olağan üstü dönemlerde ön plana çıkması ve sonraki yıllarda kalıcı olarak dönüştürülmesi özelliğine sahip.

Yanıt bulması gereken sorulara cevap çeşitli kesimlerden geldi. TÜRMOB ve TÜSİAD tarafından yapılan açıklamalarda bu konuda herhangi bir açıklamanın mevcut olmadığı öne sürüldü.

TÜSİAD’tan Gelen Görüşler

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, yapmış olduğu açıklamada bir milyondan fazla kurumlar vergisi mükellefi bulunduğu bu mükelleflerden geçici vergi alınması yerine 22 bin civarında bulunan mükelleften kurumlar vergisi teşviki almış kişiler üzerinden kesinti yapılması adaletsizi ön plana çıkarır. Dile getirilen bu görüşlerden deprem için yeni bir vergi alınmasının söz konusu olmadığı öne çıktı.

TÜRMOB Başkanından Gelen Görüşleri

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, yapmış olduğu açıklamada, sermayenin vergi dışı bırakılan kazançları ile KVK da yer alan ilgili maddedeki taşınmaz rant kazançları vergilendirilen 7440 sayılı kanuna karşı çıktığı bu tür vergilendirme yerine meslek sahipleri, esnaf ve ücretliler üzerinde vergilendirme yapılmasını öne sürüyor.