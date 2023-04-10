Yastık altında, elinde 1 dolar bile olan baksın! 38 TL olacak, sakın ola satayım demeyin

38 TL olacak, sakın ola satayım demeyin! Yastık altında, elinde 1 dolar bile olan baksın! Dolar kurundaki dalgalanmalar sonrasında ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in yaptığı açıklamalar yakından takip ediliyor. Elinde bir dolar bile olanlar için önemli uyarılar ve tahminlerde bulunan Selçuk Geçer'e göre, dolar kurunun seçim sonrasında hızlı bir yükseliş trendi içine gireceği öngörülüyor. Bu nedenle elinizdeki dolarları satmamanız gerektiği vurgulanıyor.

Dolar Kurundaki Hareketlilik

Dolar kurunda yaşanan hareketlilik sonrasında ekonomistlerin yorumları ve tahminleri büyük önem taşıyor. Dolar kurunun son dönemlerdeki dalgalanmaları birçok yatırımcı ve vatandaş için endişe verici bir durum olarak görülüyor. Ancak Selçuk Geçer'in açıklamaları elinde dolar olanların bu endişelerini biraz olsun hafifletebilir.

Dolar Kurunun Yükselişi

Selçuk Geçer'e göre, seçim sonrasında dolar kurunun hızlı bir yükseliş trendi içine gireceği öngörülüyor. Bu nedenle elinde dolar olanların satmaması gerektiği belirtiliyor. Geçer, elindeki doları tutanların uzun vadede büyük kazanç elde edebileceğine dikkat çekiyor.

Elinde Doları Olanların Dikkat Etmesi Gerekenler

Selçuk Geçer'in açıklamaları elinde dolar olanların dikkat etmesi gerekenler konusunda da fikir veriyor. Geçer'e göre, elinde dolar olanlar panik yaparak ellerindeki doları satmamalı. Aksine elindeki doları uzun vadede tutarak büyük kazanç elde edebilirler.

Dolar Kurunun Seçim Sonrası Durumu

Selçuk Geçer, seçim sonrasında dolar kurunun hızlı bir yükseliş trendi içine gireceğini öngördüğünü belirtiyor. Geçer, dolar kurunun 37 TL ile 48 TL arasına gelebileceğini tahmin ediyor. Ancak yaptığı açıklamalarda, bu tahminlerinin sadece tahmin olduğunu ve yatırım tavsiyesi içermediğini de belirtiyor.

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