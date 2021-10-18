Yeni Sezonda Hangi Diziler Var?

Yaklaşık olarak 1 ayı aşkın bir süredir yeni sezon devam ediyor ve bazı diziler ilgi çekmeyi sürdürüyor. Pek çok dizi ise bu süreçte reyting oranlarının kurbanı oldu ve uzun süre yayın hayatına devam edemeden ekran ömrünü tamamladı.

Bu sezonda sıklıkla karşılaşılan durumlardan birisi, birkaç bölüm ardından yayından kaldırılan diziler oldu ve yaşanacak olan gelişmeler merak edildi. Art arda final yapan diziler sonrasında 6 yeni yapım ekranlarda yer almak için hazırlıklarını sürdürüyor. Söz konusu dizilerin hepsi birbirinden iddialı bir şekilde yayın hayatına başlayacak ve seyirci kitlesi ile buluşacak.

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan ve uzun bir süredir merak içerisinde beklenen Üç Kuruş isimli yeni yapım, sezonun en ilgi çekici projeleri arasında bulunuyor. Dizi hakkında yapılan her haber ortalığı yerle bir ederken tanıtım videoları da adından söz ettiriyor. Pazartesi rekabetine katılacak olan ve Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan Show TV dizisi aksiyon türünde yayınlanacak. Ekin Koç, Uraz Kaygılaroğlu ve Nesrin Cavadzade gibi birbirinden başarılı üç isim, Üç Kuruş dizisinin başrolünde bulunmakta.

Yayın hayatına başlamak için hazırlıklarını sürdüren bir diğer dizinin ismi ise Destan olarak açıklandı. Yine çok iddialı bir şekilde yayın hayatına başlayacak olan Destan dizisi, Bozdağ Film tarafından çekilecek ve kısa süre içerisinde ekranlarda yer alacak. Son zamanlarda ekranların aranılan yüzü haline gelen Ebru Şahin'in rol aldığı dizi, Atv ekranlarında seyirci karşısına çıkacak. Fakat dizinin hangi günlerde yayınlanacağı henüz açıklanmadı ve konu hakkında detaylar merak edildi. Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in yanı sıra Edip Tepeli ile Selim Bayraktar da oyuncu kadrosunda bulunuyor.

Yine Show TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi ise Aziz ismi ile karşımıza çıkmaktadır. Murat Yıldırım ve Damla Sönmez gibi iki başarılı oyuncunun başrollerde yer aldığı Aziz dizisi merak ve heyecan içerisinde seyirci kitlesi tarafından takip ediliyor.