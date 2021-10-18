Devlet Destekli 7000 TL Kredi, Sadece Kimlikle Veriliyor, İki Banka Duyurdu...

Bankalardan devlet destekli ihtiyaç kredisi almak isteyenlere 7000 TL kredi haberi geldi. Sizlerde bu kredileri hemen alabilir, onaylanan kredinizi de devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak işlem yapabilirsiniz. Devlet destekli olarak verilecek 7000 TL kredi hem kamu hem de kamu destekli özel bankalar tarafından verilmektedir. Ziraat Bankası önderliğinde başlatılan bu kampanyada, acil ihtiyacı olan kişiler, başvuru yapmadan önce banka kredi notuna göre işlem yapacaktır. Kredi sonucu uygun olanlar, kendi banka hesaplarına bu kredileri alabileceklerdir.

Ziraat Bankası 7000 TL devlet destekli kredi kampanyası

Ziraat Bankası emekli ve esnaf olan vatandaşlar başta olmak üzere 1 yıllık sigortası olan ve düzenli gelir durumu olan kişilere devlet destekli olarak 7000 TL kredi vermektedir. Verdiği bu kredilerde banka 36 ay vade ve 6 ay erteleme imkanı sizlere sunacaktır.

Faiz oranları diğer ihtiyaç kredisi faiz oranlarının neredeyse yarısı kadar olacaktır. Kredi başvurusu yaptığınızda eğer değerlendirmeye alırsanız, size kredi sonucu cep telefonunuza gelecek ve onaylanma durumunda istediğiniz zaman kredinizi şubelere gitmeden de kullanabileceksiniz. Başvurular internet bankacılığı üzerinden veya banka şubelerinden yapılıyor.

İş Bankası devlet destekli 7000 TL kredi başvurusu

Kamu destekli bankalardan birisi olan İş Bankası üzerinden de 5000 TL kredi alabilirsiniz. Devlet destekli olarak verilecek bu krediler sadece çalışan müşterilere bu bankadan verilmektedir. Eğer uzun süreli bir iş yerinde çalışıyorsanız ve kredi notunu düşük olması sebebiyle kredi onayı alamıyorsanız, bu bankadan 5000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Onaylanma durumu sizin diğer banka çalışma performansınızı göre değerlendirilecektir. Aldığınız kredileri 6 ay erteleme yapabilir ve bu krediyi anında hesabınıza atabilirsiniz. İş Bankası 36 ay vadeli kredi imkanı sizlere sunacaktır.