HBO'nun büyük beğeni toplayan dizisi The Last of Us'ın ikinci sezonu, 2025'in ilk yarısında ekranlarda olacak. HBO Başkanı Casey Bloys, dizinin 30 Haziran 2025 tarihine kadar yayınlanacağını duyurdu. 2023 başında onaylanan sezonun çekimleri Ocak 2024'te başladı ve Ağustos ayında tamamlandı. Şu anda post-prodüksiyon aşamasında olan dizi, Emmy ödülleri için uygun bir zaman diliminde yayınlanmayı hedefliyor.

Dizinin ideal yayın tarihi olarak 19 Haziran 2025 öne çıkıyor; bu tarih, video oyununun 2020'de PlayStation 4'te piyasaya sürüldüğü günle çakışıyor. Ancak, bu tarih HBO'nun geleneksel Pazar yayın politikasına uymuyor. Geçmişte Perşembe günü yayın yapan projelerle bu kurallarda esneklik gösteren HBO, bu kez de benzer bir yaklaşım sergileyebilir. Hayranlar, The Last of Us'ın geri dönüşünü heyecanla bekliyor!