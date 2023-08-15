Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu 16 Ağustos 2023 tarihinde yeni başlangıçlara imza atılabilir ya da yapmak üzere oldukları yeni başlangıçlar için uygun zemin hazırlamak ile ilgilenebilir. Burç sahipleri mali durumlarına tazelenmiş ve yeni olan bir bakış açısıyla yaklaşacaktır. Burç sahipleri için para kazanmanın gelişmiş yollarını bulmak da yeni günde mümkün gözükmektedir. Diğer taraftan yengeç burçları planlarını organize etmek ve planlama içinde mükemmel bir günde bulunmaktadır. Onlar finans ve iş konularında kazançlarını arttırma hakkında yeni kararlara varabilir. Onlar yeni günde yeni fikirlerden keyif almayı ve bu fikirleri hayata geçirmeyi denemelidir. Burç sahipleri rahatsız edici bir durumu aşmak ya da kendilerini bir sorundan kurtulmak adına adımlar atacaktır.

Yeni günde diğer insanların burç sahiplerine herhangi bir engel çıkarmaya ihtimali düşük göz etmektedir. Burç sahipleri kolay ve hızlı bir şekilde yeni insanlar ile de tanışabilir. Eğer burç sahipleri bilinçli bir şekilde tavır sergilerse onların tatmin edici arkadaşlıkları da gelişecektir. Bu arkadaşlıkların uzun süre boyunca devam etmesi olası bir durum olarak görülmektedir. Yeni günde burç sahiplerinin çözemeyecekleri hiçbir problem de mevcut değildir. Onlar iyimserlikleri ve keyifleri sayesinde güven içerisinde geleceğe doğru bakmaktadır.

Burç sahiplerinin egzersizlerine bağlı kalmaları ve yüksek kalorili diyetlerden kaçınmaları yeni günde önemli olmaktadır. Burç sahipleri yengeç burçlarına destek verecek ve bu sayede mali güçlükler de onlar için ortadan kaybolacaktır. Yeni günde burs sahipleri kalplerinin kırılmasını da durduracaktır ve istediklerini elde edecektir. Onlar dışarı çıkarak yeni fırsatlar aramalı ve bir şeyin olmasını beklemeye bırakmalıdır. Boş zamanlarını da dini işler yaparak getirecek olan yengeç burçları gereksiz çatışmalara bu süre zarfında girmemelidir. Eşleriyle yeni günde uyum da olacaktır.