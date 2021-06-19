Yaz Kredisi Veren Bankalar Duyuru Yaptı, 10000 20000 30000 TL Onay Verilecek

Bankalar, pandemi dönemi ile birlikte, oldukça fazla kredi kampanyaları yapmaya devam ediyorlar. 15 Haziran'a kadar devam eden bahar kredisi, geçen döneme göre çok başvuru yapılan kredi oldu. Bu sebepten ötürü bankalar bahar kredi kampanyalarını yaz kredisi olarak ve özellikle tatil, düğün için para ihtiyacı olan kişilere onay vermektedirler. Yaz kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar bankaların belirlediği politikalara göre olumlu müşteri olması gerekmektedir.

Kamu bankalarından olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank ile birlikte, Özel bankalarda bu kredi kampanyalarına başladı. Bu kredilerin diğer kampanyalardan ayıran özelliği ise, tüm ihtiyaçlarınız için aynı faiz oranları ile kredi imkanı tanınmasıdır. Ayrıca kredilerde ilk taksit ödemesini 3 ay ertelemeli de yapabileceksiniz. Sizlerde başvuru yapmak istiyorsanız, bankaların resmi internet siteleri üzerinden de bu kredi için destek alabilirsiniz. Şimdi sizlere başvuru yapacağınız ve hızlı onay alacağınız bankaları verelim...

Ziraat Bankazı Yaz Kredisi

Ziraat Bankası üzerinden yaz kredisi dönemi başladı. Başvuru yapacak olan kişilere 50000 TL'ye kadar onay verilecek. 50000 TL kredi onayı alan müşteriler ilk taksit ödemelerini 15 Eylül'den itibaren ödemeye başlayabilirler. Şimdi al Eylül'de ödemeli Yaz kredisi veren Ziraat Bankası, kredi başvurularını banka şubelerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden alıyor. Ziraat Bankası yaz kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka hesabınız varsa, şubelere gitmeden de anında onay alabilirsiniz.

Garanti BBVA Yaz Kredisi

Yaz kredisi kampanyasını ilk duyuran şüphesiz ki Garanti BBVA bankası oldu. Banka düşük faizlerle müşterilerin istedikleri tüm kredileri verecek. Kredi başvurusu yapmak için en yakın banka şubesine kimliğinizle gidebilirsiniz. Garanti BBVA yaz kredisi başvurusu yapmak isteyenler, ayrıca bankanın resmi internet sitesinden de bu kredileri kullanabilirler. 36 ay vade ve en fazla 100000 TL kredi bu bankadan veriliyor.

Vakıfbank Yaz Kredisi

Yaz kredisi kampanyası yapan bir diğer banka Vakıfbank. Vakıfbank düşük faizli, esnaf olanlara emekli olanlara ve sigortalı çalışanlara bu kredi kampanyasını yapıyor. Sizlerde Vakıfbank şubelerine giderek maaşınızın 15 katına kadar kredi kullanabilirsiniz. Vakıfbank yaz kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli kredi kullanabilirler. Vakıfbank ayrıca daha önce kredi kullanan vatandaşlarına da kredilerini internet bankacılığı üzerinden verecek.