Denizbank, TEB, Finansbank, Akbank, Kredi Kartı Kullananlara 20000 30000 40000 TL Onaylı Kredi Veriyor. Sizlerde bu bankalardan kredi onayı alabilir, kredi kartınızın hesabı ile başvuru yapabilirsiniz. Sizlere haberimizde, Denizbank, TEB, Finansbank, Akbank kredi kartı kullanan ve düzenli ödeyen müşterilerin hangi krediyi alabileceklerinden bahsedeceğiz. Denizbank, TEB, Finansbank, Akbank sürekli güncel tuttuğu kredi kampanyaları ile birlikte, müşterilerine umut olmaktadır. Pandemi dönemi ve öncesinde müşteri odaklı kampanyalar yapan bu 4 banka, yeni kampanyasında kendi bankalarından kredi kartı kullanan müşterilere onay vereceğini açıkladı.

Denizbank, TEB, Finansbank, Akbank üzerinden herhangi bir kredi kartı kullandıysanız, bu kredi kartını düzenli ödeyerek banka puanınızı yükselttiyseniz, 20000 TL ve 40000 TL arasında ihtiyacınız olması durumunda bankalar üzerinden başvuru yapabilir, onaylanan kredinizi hemen hesaba atabilirsiniz.

Kredi Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru yapmak isteyenler, internet bankacılığını kullanabilirler. Denizbank, TEB, Finansbank, Akbank hesabınız üzerinden internet bankacılığı şifresi alarak, hemen kredi başvurusu yapabilirsiniz. Denizbank, TEB, Finansbank, Akbank internet bankacılığı şifreniz yoksa, banka ile iletişime geçebilir veya resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurularını yapabilirsiniz. Ayrıca bu 4 bankanın SMS ile de kredi başvuru sistemi vardır.

Denizbank SMS kredi için Kredim TC KİMLİK yazarak 3280'e mesaj atabilirsiniz.

TEB SMS Kredi için TC kimlik numaranızı 4466 numarasına mesaj atabilirsiniz.

QNB Finansbank SMS kredi için TC KİMLİK numaranızı 5030 numarasına mesaj atabilirsiniz.

AKBANK SMS Kredi başvurusu için Kredi TC KİMLİK yazarak 4425 numarasına mesaj atabilirsiniz.

Bankaların Online Kredi Sistemi

Bankalar online olarak da kredi imkanı tanıyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, bankaların internet mobil uygulamasını kullanarak her an başvuru yapabileceklerdir. Bankalar online olarak kredi başvurusu yaptırmak için kişilerin mobil uygulamalarına girerek, direk kredi başvurusu yapması gerekiyor.

Denizbank, TEB, Finansbank, Akbank üzerinden hangi bankada kredi kartınız varsa, o bankanın mobil uygulamasına girerek, krediler menüsü üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Yapacağınız kredi başvurusu sonrası, aynı sayfa üzerinde kredi sonucu gelecek ve onay alan kredi banka hesabınıza yatacaktır. Kredilerde 36 ay vade ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme imkanı da bulunmaktadır.