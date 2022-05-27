Yatırımlarını Altına Yapanlar Dikkat! Kritik Göstergeler Açıklandı!

Yatırım ve birikimlerini altın üzerinde değerlendiren kişiler için altın ve döviz piyasası uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk önemli açıklamalar yaptı. Ons altında 2.000 $ üstü seviyelerine çıkma ihtimali bulunan altın için önemli açıklamalar, yatırımcıların hareketlerini belirleyebilir.

Son aylarda, dünya üzerinde yaşanan gelişmelerin hepsi altın ve döviz piyasalarında oldukça hareketli bir hale getirmiştir. Özellikle altın piyasasında ki son günlerde yaşanan yükselişin beklenen bir yükseliş olduğunu belirten para piyasaları uzmanı Yıldırımtürk, altın üzerinde hem ons fiyatı hem de gram altın fiyatının yükselişe geçeceğini altını çizerek belirtmiştir. Mevcut durumda bir toparlanma sürecinde olan altının hızlı bir şekilde yüksek seviyelere doğru hareket etmesi aslında çok da şaşırtıcı değildir.

Dünya üzerindeki jeopolitik riskler, küresel tedarik sıkıntıları, ülkelerin enflasyon sorunları gibi durumlar, kaçınılmaz olarak döviz ve altın yatırımlarını çok ciddi düzeyde etkilemektedir. Bu gibi etkilerden dolayı yatırımcılar, güvenli bir yatırım aracı olan altına yönelik taleplerini artırmaktadır. Bu nedenle de ons altın fiyatının her geçen gün daha da fazla artacağına yönelik bir çıkarımda bulunmak mümkündür.

Gram Altın 1.450 TL’ye Yaklaşabilir

Para piyasaları ve döviz uzmanı Yıldırımtürk’ün açıklamalarına göre altın Temmuz ayı içinde 1.200 TL, yıl sonuna kadar ise kademeli olarak 1.450 TL’yi bulabilme ihtimaline sahiptir. Henüz toparlanmaya başlayan altının her ay artma ihtimali bu açıdan oldukça yüksek ve olası bir grafik çizmektedir.