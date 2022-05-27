Asgari Ücret Zammı İçin Yeni Rakamlar Açıklandı %41 Oranında Zam Gelecek mi?

Milyonlarca işçi asgari ücret ve maaşlara yapılacak olan artışları merakla beklemekte ve yakından takip etmektedir. Uzun zamandır asgari ücrete bir yıl içerisinde iki defa güncelleme yapılması söz konusu değil iken bugün enflasyon oranları nedeni ile asgari ücret zamları için ikinci zamların gündeme gelmesi olasıdır. Ona göre, asgari ücretli çalışanlar için enflasyon farkı ödemesi maaşlar üzerinden yapılacak olan güncelleme ile ilgili düşünülürken, tasarlanan ilk rakamlar ortaya çıkmaya başlamıştır.

Ömer Çelik Asgari Ücret ile İlgili Açıklama Yaptı

Asgari ücret zamları ile ilgili tartışılan formüller ortaya çıkmaya başladıktan sonra yıllardır ilk defa farklı bir son formülü ele alınmaktadır. Buna göre ülkemiz içerisinde bir yılda ikinci defa zam yapılması gündeme gelen asgari ücretli çalışanlar için enflasyon farklı formülleri de değerlendirilmektedir. Olağanüstü bir durum olarak değerlendirilen bu zam altı aylık enflasyon farkı gibi bir zam oranının ortaya çıkmasına imkan tanımaktadır.

Buna AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrasında AK Parti’nin emekli, çalışan, işçi, çiftçi her meslek grubundan kişiye, talepleri doğrultusunda mağduriyet yaşanmaması için strateji geliştirildiğini ancak henüz sürecin erken olduğunu ve ilerleyen zamanlarda bir gelişme olabileceği yönünde bir açıklama yapmıştır.

Dört Aylık Enflasyon Rakamı %31,71

TÜİK tarafından Nisan ayı enflasyon oranları açıklanırken 4 aylık ortalama enflasyon oranı %31,71 olarak açıklanmıştır. Emeklilere yapılacak olan zamlar netleşirken, gözler şimdi asgari ücretli çalışan kişiler için yapılacak düzenlemelerdedir.