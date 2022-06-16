Yasemin Allen Yeni Dizi Var Ama Ayrılık Yok Dedi!

‘Erkek Severse dizi setinde aşkları başlayan Tolga Güleç ile Yasemin Kay Allen ilk başta arkadaş olsa da kısa süre sonra aşka dönüşmüştü.

Tolga Güleç ve Yasemin Kay Allen çiftinin son günle de ayrıldığı konuşuluyordu. İlişkilerini medyanın uzağında yaşamak isteyen Tolga Güleç ve Yasemin Kay Allen, ayrılık haberinden sonra, cevap vermekte gecikmedi. İşte merak edilen tüm detaylar...

Erkek Severse dizi setinde tanışıp sevgili olan Tolga Güleç ile Yasemin Kay Allen’in aşkı bir süredir gündemde. Tolga Güleç ve Yasemin Kay Allen çiftinin ayrıldığı yönünde haberler gecikmedi.

İlişkilerini basına uzak olarak yaşayan Tolga Güleç ve Yasemin Kay Allen, ayrılık haberinin ardından bir atak yaparak, cevap verdi. Bir süredir birlikte olan ve İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı isteyen ünlü çiftin, fikir ayrılıklarında dolayı yollarını ayırmaya karar verdiği konuşulsa da Yasemin Allen' den yeni hamle hemen geldi.

Aşklarını İlan Etmişlerdi!

Kısa bir zaman önce basına röportaj verirken ve sohbet ederken Tolga Güleç ile ilişkisini gizlemeden açıklayan Yasemin Kay Allen “İlişkimiz daha çok yeni ama birlikte, çok mutluyuz. Nazar değmesini kesinlikle istemiyorum” diye bir açıklamada bulunmuştu.

İlişkilerini özellikle medyadan uzak bir tutmak isteyen çiftin fikir olarak uyuşmadıkları için yollarını ayırdığı haberi kısa süre de yayıldı. Sosyal medyada magazin sitelerinde son günlerde konuşulan ayrılık sonrası Yasemin Kay hemen bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından Tolga Güleç ile olan bir fotoğrafı paylaşan ünlü oyuncu, ayrılık iddialarına da jet hızı ile cevap vermiş oldu.

Erkek Severse Dizisinde Tanıştılar

Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, son olarak Erkek Severse adlı, dijital platformda yayınlanan ve izleyicilerin beğenisini toplayan bir proje ile ekranlarda yer aldı. Hatta aynı dizinin setinde yine ünlü oyunculardan Tolga Güleç ile de tanıştı ve kısa sürede de birbirlerine âşık oldular. Yasemin Allen kısa bir süre önce, bu aşkı bit fotoğrafla ilan etmişti.

Ayrılık Yok

Güzel oyuncu birkaç ay önce Aşıklar Bayramı adlı sinema filminde Kıvanç Tatlıtuğ’ la partner olmuştu ve güzel bir çıkış yakalamıştı. Bunun dışında The Turkish Detective isimli dizide Ayşe rolü ile yet alacağı ortaya çıktı. Yaşamın Allen son günlerde hem işi hem de özel hayatı ile konuşulanlar arasında yer aldı.

Pandemi sürecinin hafiflemeye başlaması ve havaların da düzelmesi ile son zamanlarda kendini daha hissettiğini söyleyen Yasemin Allen, yeni dizisi ile ilgili heyecanını da paylaştı. Ünlü oyuncu, “Çalışmaya devam ediyorum. Son bir yıldır neredeyse durmadan çalışıyorum. Biraz kendimi yorgun hissediyorum ama gayet mutlu ve memnunum” şeklinde konuştu.

Tolga Güleç ile ilgili çıkan haberlerle ilgili de konuşan Yasemin Allen, ilişkisinin sona erdiği ile alakalı haberler ile ilgili de röportaj verdi. Ünlü oyuncu herhangi bir sorun olmadığını ve Tolga Güleç ile birlikte olduklarını, özellikle vurguladı. Bir anlık sinirle, Instagram hesabından takipten çıkmak gibi ani çıkışların bazen olduğunu belirten oyuncu, “Herhangi bir problem yok, gayet mutluyuz” dedi. Yasemin Allen bu sözleri ile ilişkinin hala devam ettiğini, son zamanlarda ortalıkta dolaşan dedikoduların gerçek olamadığını vurguladı. Hatta Instagram adresinden bu haberler sonrası, sevgilisi Tolga Güleç ile resim paylaştı.