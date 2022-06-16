Kardeşlerim Dizisindeki Oğulcan’ın Çektikleri Bitmiyor

Bu finalde oldukça etkileyici bir son veren dizide öyle bir karakter var ki, başı bir türlü beladan kurtulmuyor.

Dizide Oğulcan karakterini çok kaliteli bir şekilde canlandıran oyuncu Cihan Şimşek, geçtiğimiz gün dizi hakkında ve kendisi hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Dizinin yeni sezonu ile ilgili açıklama yapan Şimşek, dizi setinde yaşadıkları ile ilgili de özel ifadeler kullandı.

"Oğulcan'ın Başına Gelmeyen Kalmadı"

ATV’nin cumartesi akşamlarını tam anlamıyla dolduran Kardeşlerim dizisi, farklı konusu, güldüren ve düşündüren içeriğiyle Kolejli gençlerin yaşantısını içeriyor. Her ailenin kendinden bir parçalar bulduğu yapıt, oyuncuların kaliteli rol kesmesi ile de gerçek hayatı tam anlamıyla gözler önüne seriyor.

Dizinin Oğulcan'ı ise dizideki rolünde herkesten azar işittiğini ancak rolünün çok güzel bir karakteri oluşturduğunu söyledi. Oğulcan, dizinin son bölümlerinde annesi ve kuzenleri arasında kaldığını açıklarken, arayı bulma adına yapmış olduğu rolü tam olarak açıkladı.

Başarılı oyuncu, dizinin bu denli sevilmesinde büyük bir pay sahibi olduğunu üstü kapalı anlatırken, dizideki rolünü de çok sevdiğini belirtti. Oyunculuk kariyerinde çok güzel bir gelişme kat ettiği konusuna da değinen genç oyuncu, dizinin gelecek sezonunda ilişkilerin daha iyi olacağı konusunda da tüyolar verdi.

Oğulcan Aile İlişkilerini Düzenleyebilecek Mi?

Genç oyuncuların birbirinden güzel oyun sergilediği Kardeşlerim dizisi üçüncü sezonuna hazırlanıyor. Dizinin en karizmatik rolünü üstlenen Cihan Şimşek, kendi rolü olan Oğulcan karakterini daha ayrıntılı anlattı. Sosyal medyada sevgi dolu mesajlar aldığını söyleyen Şimşek, Oğulcan'ın aileyi bir araya getirmek için iki taraftan da sürekli azar işittiğinden söz etti.

Harika'ya olan ilgisinden dolayı hem kuzenlerinin hem anne ve babasının tepkisini çeken Oğulcan'ın babası, annesi ve kuzenleri arasında ara bulucu olmasının ise çok mizahi olduğundan söz etti. Yeni sezonda ailelerini yeniden bir araya toplayacak olan ismin ise yine Oğulcan olduğunu söyledi.

"Kardeşlerim Dizisi Bana Çok Şey Kattı"

Kardeşlerim dizisi, ATV’de bir dönem reytingleri alt üst etti. Konunun tam anlamıyla Türk aile yapısına hitap etmesi dizinin bu denli sevilmesine sebep olurken, oyuncuların rollerini çok gerçekçi olarak oynaması da diziyi zirveye taşıdı.

Dizinin genç oyuncusu Cihan Şimşek, Kardeşlerim dizisinin kendisine hem oyunculuk hem de karakter bakımından çok şey kattığından söz etti. Dizideki gelişmeler, uç noktalarda olan insanların birbirleriyle uzlaşma çabası ve diğer olayların, yaşamı öğretmesi bakımından önem taşıyor. Oğulcan hem dizi içinde hem de gerçek yaşamında hayatı öğreniyor.

Bu projenin online ortamda da çok konuşulduğundan söz eden Cihan Şimşek, kendi canlandırdığı karakterin de çok sevildiğinden söz ediyor. Oyuncu, dizinin başlangıcından bu yana dizide yaşanan gelişmelerin de sosyal medyada çok konuşulduğunu açıklıyor. Dizinin takipçileri yeni sezonu iple çekerken, oyuncu Cihan Şimşek, yeni sezonda da çok çarpıcı gelişmeler olacağına dair ipucu verdi.

Dizinin Takipçileri Dizinin Başlayacağı Günü İple Çekiyor!

Kardeşlerim dizisinin sezon finali yapmasının ardından sosyal medyada diziye dair arayışların başlaması hakkında da konuşan Cihan Şimşek, yeni sezonda da dizinin izleyiciyi ekran başına kilitleyeceğini belirtti.

Yeni sezonda kuzenlerinin ve kendisinin daha da büyüyeceğini ve daha doğru kararlar vereceğinden söz eden Şimşek, dizide köklü gelişme ve değişimlerin de yaşanabileceğini söylüyor. Güzel bir ekip ile gerçekleştirilen dizinin, farklı kitleleri bir araya getirdiğini de belirtiyor. Sosyal sınıf gibi konuların da dizi sayesinde yok edilebileceği görüşünü savunuyor.