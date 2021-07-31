60000 TL 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Kampanyası Başlıyor, Uygun Faizlerle Kredi Verilecek

Son Dakika: Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler araştırmalarını yaptıkları zaman 36 ay vadeye kadar kredi alabileceklerini görebilirler. Bu krediler de belirli limitler vardır. Limitleri eğer sizin ihtiyacınızı görüyorsa hemen Online olarak veya internet siteleri üzerinden başvuru formu doldurarak bankalardan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. 60.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler banka şartlarına uygun olmaları durumunda hızlı ve Anında onay alabileceklerdir. 60.000 TL kredi için başvuru şartlarını başında banka kredi notunuzun en az 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Kredi başvuru şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız aşağıdaki bankalardan hızlı bir şekilde 36 ay vade ile kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası 60.000 TL kredi başvurusu ve şartları

Ziraat Bankası ülkemizi kamu Bankası olarak temsil eden bankaların başında gelmektedir. 60.000 TL kredi almak isteyen müşterilerinde ilk tercih edeceği bankaların başında Ziraat Bankası gelmektedir. Ziraat Bankası kendi politikalarına uygun olan müşterilere hızlı bir şekilde 60000 TL'yi aynı gün içerisinde onay verip aynı gün içerisinde kullandırmaktadır. Başvuru şartlarının başında gelir durumunuz gelmektedir. Banka emekli olan ve çalışan müşterilere kredi imkanı sağlamaktadır. Başvuru yapacak olan kişiler eğer emekli ise bu bankadan emekli maaşını almaları gerekiyor. Eğer maaşınız bu bankada değilse de emekli maaşınızı taşıyarak hemen 60.000 TL kredi için başvuru yapabilirsiniz. Sigortalı olarak çalışan müşteriler ise en az 6 aylık sigortası olması durumunda kredi başvurusu yapabileceklerdir. Yeni bir işe başladıysanız veya sigortanız düzensiz olarak kesintili bir şekilde yatıyorsa, Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapamazsınız. 60.000 TL kredi için şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve sonucunu hemen öğrenebilirsiniz.

Garanti Bankası 60.000 TL kredi başvurusu ve şartları

Garanti Bankası üzerinden de 60.000 TL kredi başvurusu yapan müşteriler 36 ay vade ve ilk taksit ödemesini 3 ay ertelemeli olarak yapabilmektedirler. 60.000 TL kredi kullanacak olan müşteriler Garanti Bankası şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte bu kredileri kullanabileceklerdir. Garanti Bankası 60.000 TL kredi başvurusu için banka sizden sigorta durumunuzun en az 3 aylık olmasını isteyecektir. Sigortası yeni olan veya çalışmayan kişiler Garanti Bankası üzerinden 60.000 TL ihtiyaç kredisi kullanamayacaklardır. Bankaya gitmeden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız resmi internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak hemen işlem yapabilirsiniz. Garanti Bankası verdiği krediler de kredi notu 1100 ve üzerinde olan müşterilere işlem yapmaktadır. Düşük kredi notunuz varsa bu bankadan da onay alamayacaksınız.

Burgan Bank 60.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu ve şartları

Burgan Bank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler en yakın banka şubesine giderek bu işlemleri yapabilmektedirler. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler, Kredi notu düşük olması durumunda emekli ise bu bankaya maaş taşıyarak, bu sorun onları yormadan kredi başvurusu yapabileceklerdir. Burgan Bank 60.000 TL'ye kadar verdiği ihtiyaç kredilerinde sizin diğer banka borçlarını da hesaplar ve Kredi kartı ile ihtiyaç kredisi borçlarınızı da bu kredi içinde verebilmektedir. Eğer limit yetersiz geliyorsa banka Genel Müdürlüğü'nden onay isteyebilir ve 100 bin TL'ye kadar Burgan Bank ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar alacağınız İhtiyaç kredisinde 3 ay vade erteleme imkanından faydalanabilirsiniz.