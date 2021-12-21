21 Aralık'ta Neler Oluyor, Kış Gündönümü Nedir?

Senede 2 defa gerçekleşen gün dönümü 21 Aralık tarihinde kış gündönümü olarak yaşanmaktadır. Ülkemizin de içinde bulunduğu Kuzey Yarım Küre’de yaşanan en uzun gece ardından 23 Aralık tarihi itibariyle geceler kısalıp gündüzler de uzamaya başlayacaktır. Peki 21 Aralık'ta neler olur, en uzun gece nedir, ne anlama gelmektedir?

Oğlak dönencesine 21 Aralık tarihinde dik gelen güneş ışınları Kuzey Yarım Küre’de kış başlangıcı olurken Güney Yarım Küre’de ise yaz başlangıcı olmaktadır. Bu tarih itibarıyla Kuzey Yarım Küre’de kış gündönümü gündüzler uzamaya başlarken Güney Yarım Küre’de ise yaz gündönümü yani kısalmaya başlar.

21 Aralık tarihinde güneş ışınları Kuzey Yarım Küre’ye en eğik açılar ile gelirken Güney Yarım Küre'ye de gelebileceği en dik açılar ile gelir. Dünyanın en sıcak yerleri üzerinden oğlak Dönencesi'nin geçtiği karaların iç kısımları olur. Oğlak dönencesi ise güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yerdir. Oğlak Dönencesi’nde öğlen saat 12.00’de yataya dik duran cisimlerin gölgesi de oluşmamaktadır.

Kutup dairelerinden aydınlanma çizgisi sınırları geçer ve Kuzey Kutup kuşağı karanlık çember içerisinde olurken Güney Kutup kuşağı ise aydınlanma çemberi içerisindedir.

Güney Kutup Dairesi’nde 24 saat süreyle gündüz yaşanırken Kuzey Kutup dairesinde ise yalnızca bugün 24 saatlik süreyle gece yaşanır. Güneye gidildikçe gündüz süresinin uzunluğu artar ve bu sebeple 21 Aralık tarihinde Türkiye'de en uzun gündüz Hatay'da meydana gelir ve en uzun gece ise Türkiye'de Sinop'ta yaşanmaktadır.

21 Aralık'ta Kuzey Yarım Küre'de oğlak dönencesine güneş ışınlarının dik geldiği zamanda geceler kısalmaya başlayacak ve en uzun gece yaşanacaktır.

23 Eylül Ekinoks tarihinde Gece ve gündüz eşit olurken Güney Yarım Kürede bahara geçiş yaşanır ve Kuzey Yarım Küre’de yazın bitmesi ile birlikte sonbahar başlar.