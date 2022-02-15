Yasak Elma Yıldız ile Kumru Barıştı! Duygusal Anlar Yaşandı

Biran Damla Yılmaz, Eda Ece, Berk Oktay, Şevval Sam ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların başrolünde yer aldığı Yasak Elma dizisi dün akşam 131. yeni bölümü ile seyirci karşısına çıktı ve oldukça heyecanlı sahneleri televizyon ekranlarında yayınladı. Önceki bölümlerine göre daha sakin bir Yasak Elma bölümü geride bırakıldı fakat heyecan dolu anlar da yaşandı. Dizinin yeni bölümü süresi boyunca Kumru ile Ender tempoyu ellerinde tuttu ve dikkat çekici anlar yaşandı. Yıldız'dan sinirini ilk olarak odasını değiştirerek çıkarmak isteyen Ender daha sonra Yıldız'ın hesap sormak istemesi ile farklı bir yöntem denedi. Ardından söz konusu gerilime Çağatay ve Doğan da karıştı ve dizide tansiyon yükseldi.

Bu defa Ender, Çağatay ile beraber titizlikle bir plan yaptı ve güçlerini birleştirerek şirketteki hisseleri artırmak için yeni bir hamlede bulundu. Diğer taraftan Asuman karakteri ise kızı Yıldız'ın hamile olduğunu düşünerek onun peşine düştü ancak her şeyi yanlış anladığının farkında değildi.

Tüm bu olaylar yaşanırken Kumru başta babasının eşi Yıldız olmak üzere Yıldız'ın ailesine ve çevresindeki herkese kötü davranmaya devam etti. Bir taraftan Çağatay'ın kendisine karşı ilgisiz davranışları sonucunda çocuğunu aldırmayı da düşünen Kumru, daha sonra yaşadıkları ile seyirci kitlesini şoka uğrattı.

Asuman, kızı Yıldız’a Kumru’nun kendilerine çok kötü davrandığını, bağırdığını ve hakaret ettiğini anlattı ve daha sonra Yıldız hesap sormak için bu defa Kumru'nun odasına gitti. İkili o esnada birbirlerine bağırmaya başladı ve Kumru’nun sancısının tutması sebebiyle ikili daha sonra birlikte hastaneye gitti. Evdeki durumu pek iç açıcı olmayan Kumru hastaneye gittiği zaman bebeğini düşürdüğünü öğrendi ve yıkıldı.

Bebeğini kaybetmesi ile duygulanan Kumru, Yıldız’a çok iyi davranmaya başladı ve ondan özür diledi. Yıldız ise karşılaştığı bu durum karşısında ne yapacağını bilemedi ve şaşkın davranışlar sergiledi.