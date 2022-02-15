Kıvanç Tatlıtuğ Bu Defa Bir Film Projesine İmza Attı

Türk sinema ve dizi dünyasının en yakışıklı ve yetenekli oyuncuları arasında üst sıralarda gösterilen Kıvanç Tatlıtuğ, yeni proje haberi ile adından söz ettirdi. Son olarak Çarpışma isimli dizide rol alan ve daha sonra televizyon ekranlarından uzakta kalan ünlü oyuncu yeni proje anlaşması yaparak dikkatleri üzerinde topladı. Bu defa tercihini filmden yana kullanan ünlü ismi Kıvanç Tatlıtuğ bu haber ile hayranlarını mutlu etti ve ilgi çekti.

Yakışıklı oyuncu bir süredir dizi setlerinden uzakta kalıyordu ve bir sonraki projesi ile merak ediliyordu. Ünlü oyuncunun Uysallar isimli film ile anlaşma yaptığı bilgisine ulaşıldı ve film hakkında detaylar da merak konusu oldu. Peki Uysallar filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir, ne zaman çekilecek? Söz konusu filmin yönetmenliğini başarılı yönetmen ve oyuncu Onur Saylak’ın üstleneceği belirtildi ve senaryonun ise Hakan Günday tarafından kaleme alınacağı açıklandı. Filmin Netflix ekranları için çekileceği belirtilirken Hakan Günday gibi Türkiye'nin en başarılı romancılarından biri olarak görülen birinin filmin senaryosunu kaleme alacak olması dikkat çekti.

Filmin hazırlıklarının büyük bir gizlilik içerisinde yürütüldüğü açıklanırken oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler ile ilgili henüz net bir bilgiye ulaşılamadı. Fakat daha önce de bir projede birlikte çalışan Hakan Günday ve Onur Saylak gibi iki başarılı isim ile ilgili beklentiler oldukça yüksek. İki ünlü ismin tekrardan çok çarpıcı bir hikaye ile isimlerinden söz ettirecekleri konuşuluyor.

Kariyer hayatının ilk çıkışını Gümüş isimli dizide hayat verdiği Mehmet karakteri ile yapan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu dizisi ile hafızalara kazınmıştı. Daha sonra çok sayıda dizi projesinde de yer alan ünlü isim son olarak Çarpışma dizisi ile sevenleri karşısına çıkmış ve daha sonra ekranlardan uzakta kalmayı tercih etmişti.