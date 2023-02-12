Yasak Elma ve Yargı gibi Pek Çok Dizi Deprem Bölgesinde Yardım Ediyor!

Tüm dünyada yankı uyandıran, Türkiye'yi sarsan ve 20 bini aşkın can kaybına sebep olan deprem ülkenin her tarafında üzüntü yaşatıyor. Üst üste Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen iki deprem ardından insanlar yaralarını sarmaya çalışıyor. Vatandaşlar deprem bölgesine yardım istiyor ve enkaz altında kalan yakınlarını kurtarmaya çalışıyor. Gönüllüler deprem faaliyetlerine destek olurken ünlü oyuncular da bölgeye yardım ediyor.

Binlerce insan yaşanan acı olayla beraber hayatını kaybetti ve çok fazla sayıda insan da depremi yaralı olarak atlattı. Bölgeye yapılan yardımlarda her hafta dizi projeleri ile ekranlarda bulunan ve sevilen dizi oyuncuları da pay sahibi oldu. Gönüllülerle birlikte sahada yardım kolileri hazırlayan oyuncular deprem mağdurlarına maddi ve manevi destek oluyor. Sosyal medyadan günlerdir duyuru yapan ünlü oyuncular bir kampanyaya da öncü olarak isimlerinden söz ettirdiler.

Dizi ve sinema sektörünün bazı kuruluşları tarafından başlatılan ve aralarında Demet Özdemir ile Pınar Deniz gibi pek çok oyuncunun da bulunduğu “Setleri Durdurun” sloganı karşılık buldu ve bölgeye daha fazla yardım ulaştı. Tüm film ve dizi setlerindeki karavanların deprem bölgesinde işe yarayacak olan ışık ve jeneratör gibi malzemelerin bölgeye gönderilmesi oyuncuların çabası sonucunda karşılık buldu ve insanlara fayda sağlandı.

Bir süre önce Ay Yapım başta olmak üzere yapım şirketlerinin film ve dizi setlerindeki çalışmaları durdurmaya başladıkları bilgisine ulaşıldı ve sette bulunan karavanlar ile kimi malzemeleri deprem bölgesine göndermeye başladıkları öğrenildi.

Son olarak aralarında Yasak Elma, Teşkilat, Yargı, Muhteşem Yüzyıl, Aldatmak ve Mahkum gibi pek çok ünlü dizinin yapımcısı olan şirketlerin de katılmış olduğu bir organizasyon ile yardım seferberliği başladı. Yapılan işbirliği sonucunda jeneratör gibi malzemeler dizi oyuncularının da dahil olduğu yardım seferberliği sonucunda bölgeye ulaştı.

Yapılan çağrı ve malzemelerin deprem bölgesine ulaşması sonrasında köşe yazarı ve televizyon eleştirmeni Sina Koloğlu sosyal medya hesabından detaylı bir şekilde bilgi aktardı. Dizi sektörünün deprem bölgesinde olduğunu açıklayan ünlü televizyon eleştirmeni pek çok dizinin yapım şirketlerinin deprem bölgesine ardı ardına yardım götürdüğünü açıkladı. Bunun yanı sıra jeneratör ve karavan ile birlikte ısıtıcı, medikal malzeme, yiyecek, yakıt ve insan gücüyle destek verildiği açıklandı.

Sinem Koloğlu depremin yoğun olarak yaşandığı 3 bölge olan Adıyaman, Maraş ve Hatay'da ihtiyaç sahiplerine ulaşıldığını açıkladı ve yardım ile takviye erzaklarının yola çıkarıldığı bilgisini paylaştı. Köşe yazarı Sina Koloğlu yapımcı şirketlerin yardım bölgesine ellerinden gelen desteği verdiğini belirtti ve teknik malzemeler ile beraber dizi ekiplerini de bölgeye götürdüklerini açıkladı.

Dizi emekçileri setlerde zorlu şartlar altında çalışmaya alışıktı ve deprem bölgesinde de yine oldukça yararlı destek çalışmalarına dahil oldu ve sosyal medyadan çeşitli paylaşımlar yaptı. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dizi ekiplerinin bölgeye ulaştığını anlatan Sina Koloğlu merak edilenleri bu şekilde duyurdu.